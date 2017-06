Viktória Kužmová nepostúpila do hlavnej súťaže Wimbledonu

Na snímke Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ženy - kvalifikácia - finále:



Bianca Andreescuová (Kan.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:4, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nepostúpila do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo finále kvalifikácie prehrala s Kanaďankou Biancou Andreescuovou 4:6, 3:6. O osude prvého setu rozhodol brejk v desiatom geme. V druhom dejstve sa chlieb lámal v šiestej hre, v ktorej zverenka trénera Jána Sabovčíka stratila podanie.Slovensko tak bude mať v singli na tráve All England Clubu šesťnásobné zastúpenie. Dominika Cibulková, Jana Čepelová, Magdaléna Rybáriková, Kristína Kučová, Martin Kližan a Norbert Gombos sa vďaka rebríčkovému postaveniu dostali priamo do hlavného pavúka.