Vila o zdravotnom stave Sagana: Trénoval normálne

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan dosiahol jubilejné 100. víťazstvo v profesionálnej kariére na podujatí GP Quebec, kde obhájil svoje minuloročné prvenstvo. Suverénne sa presadil v záverečnom špurte, v ktorom nedal šancu žiadnemu zo súperov v piatok 8. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bergen 21. septembra (TASR) - Športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Patxi Vila uviedol na správnu mieru informácie o zdravotnom stave slovenského cyklistu Petra Sagana.Dvojnásobný svetový šampión si mal údajne priviesť do dejiska MS v cestnej cyklistike v nórskom Bergene chorobu. Aj preto sa rozhodol neštartovať v družstve nemeckého Bora-Hansgrohe v nedeľňajšej tímovej časovke. Vila pár dní pred pretekmi s hromadným štartom upokojil fanúšikov.uviedol Vila.povedal pre velonews.com.Ak by Sagan v Bergene v nedeľu zvíťazil, stal by sa prvým cyklistom v histórii, ktorý by získal tri tituly majstra sveta za sebou.dodal Vila.