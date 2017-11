Világi: Sen nadobúda rozmery, MOL Aréna má novú hlavnú tribúnu

Na snímke zľava predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Mol Group Zsolt Hernádi, predseda vlády SR Robert Fico, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaft, a. s. Oszkár Világi a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský počas poklepania základného kameňa. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zaujímavosti novej hlavnej A-tribúny:

- celková kapacita A-tribúny je 3062 miest na sedenie. V hlavnej budove sa nachádza 360 miestností a jej štyri podlažia zahŕňajú dve suterénne priestory po 300 m2 pre techniku a sklady cateringového zabezpečenia, ďalej prízemie s 2270 m2 s prístupom z ulice, vstupnou galériou, kaplnkou, fanshopom a pivárňou, klubovým múzeom, za ktorými sa nachádzajú šatne a miestnosti na rozcvičku, priestory pre novinárov a sklad údržby



- Silver- a Bronz VIP na prvom poschodí s celkovou plochou 1760 m2 obsluhujú 4 výťahy a 3 schodištia. Architektonickou zvláštnosťou tohto podlažia sú dve VIP balkóny po 100 m2 s výhľadom na trávnik, a presklená VIP reštaurácia s výhľadom na mesto



- na najvyššom podlaží sa na ploche 1650 m2 nachádzajú VIP Gold a Sky box priestory; pre hostí slúži 300 m2 reštauračnej plochy, dva bary a kuchyňa pre catering. Na poschodí sa zároveň nachádzajú aj obslužné kancelárie, kontrolná a režisérska miestnosť, dve televízne štúdiá s výhľadom na hraciu plochu; tu je zároveň aj výstup na tri kamerové plošiny pod strechou tribúny



- na plochej streche s rozmerom 1560 m2 sa nachádzajú vonkajšie klimatizačné jednotky šetriace životné prostredie

Dunajská Streda 3. novembra (TASR) - Novú hlavnú tribúnu futbalovej MOL Arény v Dunajskej Strede dali do užívania tesne pred piatkovým fortunaligovým derby so Slovanom Bratislava. Hráči i tréneri oboch tímov tak vkročili do úplne nových šatní a obrovský komfort sa núkal aj ďalším aktérom - rozhodcom, delegátom, médiám a najmä divákom.Po prehliadke novej tribúny s kapacitou 3062 sedadiel, ktorú viedol architekt štadióna Csaba Ambrus, predstúpil pred médiá na tlačovej konferencii majiteľ DAC Oszkár Világi.povedal prvý muž DAC.Po otvorení novej hlavnej tribúny sa teda na štadión vojde spolu 9901 ľudí (vrátane 175 v Press sektore). Dĺžka A-tribúny je 122,4 a výška 15 metrov na štyroch podlažiach, základy hlavnej budovy merajú 90,30 m x 30,50 m. Nové priestory ponúkajú nadštandardné vybavenie pre všetkých návštevníkov. Domáca šatňa o rozlohe 235 m2 štvornásobne prevyšuje terajší rozmer v starej tribúne. Desať štandardných (Business) a tri veľké (Royal) Skyboxy, ako aj všetky kategórie Vip sedadiel ponúkajú maximálny zážitok vďaka komfortným vyhrievaným sedadlám.Duel so Slovanom vypredali za pár minút.dodal Világi.Ukončením výstavby a odovzdaním hlavnej A-tribúny sa skončila druhá fáza rekonštrukcie dunajskostredského štadióna. Tretia etapa sa začne búracími prácami starej hlavnej tribúny a zavŕši ju výstavba poslednej D-tribúny zo strany Športovej ulice. Po ukončení stavebných prác v júni 2018 štadión bude MOL Aréna ako len tretí štadión na Slovensku vyhovovať predpisom UEFA pre štadióny štvrtej kategórie. Znamená to, že sa na ňom môžu organizovať medzinárodné aj reprezentačné stretnutia všetkých vekových kategórií. V poslednej, štvrtej etape výstavby sa v okolí ulice Gyurcsóa vybudujú multifunkčné parkoviská a zastávky autobusov.