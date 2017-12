Villar už nie je prezidentom RFEF, funkcie ho zbavil španielsky súd

Angel Villar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. decembra (TASR) - Angel Maria Villar už nie je prezidentom Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF). Oznámil to športový súd krajiny z Pyrenejského polostrova.Villara spolu s jeho synom a ďalšími dvoma spolupracovníkmi zadržali v júli pre podozrenie zo sprenevery, korupcie a falšovania dokumentov. Po prevalení korupčnej kauzy odstúpil z pozície viceprezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA), no španielskemu futbalu, ktorý viedol tri desaťročia, chcel šéfovať aj naďalej. Súd ho zbavil funkcie v piatok, no Villar svoju vinu nepriznáva. Informovala o tom agentúra AP.