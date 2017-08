Vilma Glücklichová bojovala za rovnoprávnosť žien

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nové Mesto nad Váhom/Bratislava 9. augusta (TASR) – Od narodenia učiteľky, spoluzakladateľky a vedúcej predstaviteľky Spolku feministiek Vilmy Glücklichovej uplynie v stredu 9. augusta 145 rokov.Vilma (Wilhelmine) Glücklichová sa narodila 9. augusta 1872 v Novom Meste nad Váhom vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Bola prvou ženou, ktorá na filozofickej fakulte v Budapešti (v súčasnosti Maďarsko) získala diplom filozofie. Od roku 1898 pôsobila ako profesorka v Budapešti a v Rijeke (v súčasnosti Chorvátsko).Stala sa členkou Uhorského krajinského snemu úradníčok. Z neho sa v roku 1904 odlúčila Feministická jednota a mladá profesorka Glücklichová sa stala jej úradujúcou predsedníčkou. Literárne a spoločensky bojovala za rovnoprávnosť žien a ochranu ich detí. Pri vzniku Maďarskej republiky rád v roku 1919 sa jej podarilo presadiť prijatie zákonov zrovnoprávňujúcich postavenie ženy a muža a tiež zákonov na ochranu detí (volebné právo, zákaz práce mladistvých a iné). Po porážke Maďarskej republiky rád bola za tieto pokrokové názory stíhaná. Nevzdala sa však. Odišla do švajčiarskej Ženevy, kde sa stala hlavnou tajomníčkou Ženskej medzinárodnej ligy za mier a slobodu (Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF).Vilma Glücklichová zorganizovala v novembri 1924 Svetový kongres ligy vo Washingtone v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho účastníčky podpísali výzvu za absolútny zákaz chemických zbraní. Delegátky sa tiež rozhodli, že budú pracovať v budúcnosti v niekoľkých sekciách a to v Rakúsku, Československej republike, Francúzsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Švédsku, Švajčiarsku a USA. V roku 1925 sa unavená a chorá vrátila do dnešného Maďarska. Zomrela však v rakúskej Viedni 18. augusta 1927 vo veku 55 rokov.Jane Addamsová, významná americká mierová aktivistka, feministka a nositeľka Nobelovej ceny za mier za rok 1931 spomína na Vilmu Glücklichovú vo svojich pamätiach Peace and Bread in Time of War.