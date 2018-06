Víno očami žien – v Madride bodovali slovenské sekty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Sekty spoločnosti Hubert J.E., prvej mimofrancúzskej fabriky na výrobu šumivého vína pripraveného tradičnou metódou, opäť potvrdili svoju kvalitu a tentoraz zaujali medzinárodnú porotu zloženú výlučne zo ženských odborníčok. V náročnej konkurencii – viac ako 200 vín z 15 krajín – získali v metropole Španielska zlatú a striebornú medailu.Zlatom ocenený Hubert L´Original Brut je obľúbený pre svoju decentnú biskvitovú vôňu a jemnú chuť, ktorá pripomína rodné Francúzsko. Druhý – držiteľ striebra – Hubert de Luxe patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie sekty Hubert J.E. Jeho chuť predstavuje prienik toho najlepšieho z tradície a inovácií. Pripravuje sa metódou asti a je zložený z aromatických odrôd bielych vín Irsai Oliver, Muškát Ottonel a Moravský muškát.„Ďalší medzinárodný úspech je ocenením kvality našich sektov. Tešíme sa, že produkty Hubert zabodovali v silnej konkurencii vín z Uruguaja, Čile, Nového Zélandu či USA. Ocenenie nás teší o to viac, že uspeli prevažne tiché vína, no medzi šumivými sa naše sekty umiestnili hneď dvakrát. Musím povedať, že ak dostane ocenenie sekt a víno od dámy, má o to viac hodnotu, pretože my ženy sme veľmi prísne hodnotiteľky - degustátorky“ povedala s úsmevom Ingrid Vajcziková, hlavná enologička Hubert J.E., ktorá stojí za kvalitou a chuťou sektov.Na 11. ročníku medzinárodného podujatia v Madride sa predstavili vína z celého sveta. Špecifikom súťaže je, že členkami medzinárodnej jury sú výlučne ženy – enologičky, somelierky, novinárky píšuce o víne a obchodníčky. Súťaž Vino y Mujer sa koná pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno, Asociácie španielskych vinárskych novinárov a Asociácie španielskych súťaží nápojov.Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.concursosdevino.com/vinoymujer/?lang=en