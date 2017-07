Vinou exhalácií každoročne predčasne zomrie vyše 500 Pražanov

Na archívnej snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 20. júla (TASR) - Ovzdušie v českom hlavnom meste Praha znečistené prachovými časticami pripraví každý rok predčasne o život viac ako 500 ľudí, ktorí zomrú predovšetkým na choroby srdca a ciev. Najviac takýchto častíc produkujú automobily, najmä dieselové bez filtra pevných častíc. Tieto zdravotné riziká dnes predstavil Miroslav Šuta z neziskovej organizácie Centrum pre životné prostredie a zdravie, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Okrem predčasných úmrtí má znečistené pražské ovzdušie na svedomí aj hospitalizácie pre závažné ochorenia dýchacích ciest a srdcovo-cievne ochorenia, ďalej zvýšený výskyt bronchitíd alebo astmatických príznakov u detí, povedal Šuta.Hrubé častice prachu sa zachytávajú v nose, menšie sa dostanú do pľúc a ultrajemné cez pľúcne mechúriky až do krvi, ktorá ich roznáša po celom tele.Hlavným zdrojom jemného prachu sú vozidlá s dieselovým motorom, predovšetkým tie bez filtra pevných častíc. Podľa Šutu je najhoršia situácia na pražskej autobusovej stanici Florenc, kde majú autobusy pri čakaní spustené motory.Praha má stanovené limity pre maximálnu povolenú hodnotu prachových častíc - tie však boli určené politicky, nie odborne - navyše ani nie sú dodržiavané, upozornil Šuta. Hodnoty odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) sú prísnejšie.Pre poletujúci prach, na základe koncentrácie ktorého sa vyhlasuje smogová situácia, je v Česku limit 40 mikrogramov na kubický meter, pričom WHO odporúča polovicu. Ročné limity WHO boli už v polovici tohto roka na niektorých meracích staniciach prekročené.Opatrenia na zlepšenie ovzdušia by mal prijať pražský magistrát aj štát. Podľa Šutu sa napríklad ovzdušie v Berlíne zlepšilo zavedením nízkoemisných zón, o ktorom Praha sedem rokov diskutuje. V Štokholme sa znížil počet áut v centre o štvrtinu, a to vďaka spoplatneniu vjazdu.