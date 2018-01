ViOn chce na jar útočiť na šestku, pôjde na sústredenie do Chorvátska

Na snímke hlavný tréner FC ViOn Zlaté Moravce Juraj Jarábek. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Program zimnej prípravy ViOn Zlaté Moravce-Vráble:



13. januára: ViOn Zlaté Moravce - Sereď

17. januára: ViOn - Komárno

20. januára: ViOn - Šaľa

24. januára: ViOn - Zlín

27. januára: ViOn - Siofók

30. januára: ViOn - NK Dugoplje

3. februára: ViOn - Hajduk Split

10. februára: generálka na ligu, súper v štádiu riešenia

Zlaté Moravce 8. januára (TASR) - Ôsme mužstvo po jesennej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/18 ViOn Zlaté Moravce-Vráble má v úmysle na jar bojovať o šiestu priečku v tabuľke. Zverenci trénera Juraja Jarábka, ktorí na elitné sexteto strácajú štyri body, začali v pondelok so zimnou prípravou.Na prvom tréningu sa realizačnému tímu hlásilo len 15 hráčov, čoskoro už v kabíne bude ale živšie. Na ceste z Brazílie je momentálne trio Cleber, Mateus a Ewerton. Chýbal aj Nikolič, ktorý ešte slávi pravoslávne Vianoce, Dobrotka sa k spoluhráčom pripojí v utorok. V kádri prišlo k istému pohybu, opustili ho Záhumenský (do DAC Dunajská Streda), Szymonovicz (ukončenie hosťovania), resp. Baggio a Renan sa vrátili do Brazílie. Do mužstva prišli Kotula a Rigo (zo Slovana Bratislava), zo Slavie Praha Chochišvili.povedal pre TASR Karol Škula, prezident klubu.doplnil tréner Juraj Jarábek.