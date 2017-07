Virčíková: Prešovská SOPK by mala hlavne odborne vzdelávať

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Prešov 1. júla (TASR) – Prešovská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (PRK SOPK) má 19 rokov. Prvým riaditeľom kancelárie bol Dušan Kováč, dnes tento post zastáva Helena Virčíková.Podľa jej slov bola a je hlavnou úlohou komory podpora podnikania jej členov doma i v zahraničí. Aby naštartovali svoju činnosť a dokázali úspešne fungovať, potrebovali zmapovať potreby podnikateľského prostredia a ponúknuť kvalitné služby a riešenia. Podnikateľské prostredie sa mení, a preto museli na tento proces pružne reagovať.Pred 20 rokmi mali na seminári s colnou problematikou vyše 100 účastníkov. Firmy potrebovali zvládnuť chaos v legislatíve, aby vôbec mohli dovážať a vyvážať.povedala Virčíková s tým, že podobne to bolo aj v oblasti medzinárodných vzťahov.porovnala situáciu v čase Virčíková. Je presvedčená, že významnou mierou prispeli k zviditeľneniu svojich podnikateľov v zahraničí.Za podstatné považuje dobrú komunikáciu so svojimi členmi a schopnosť reagovať na ich požiadavky. Medzi dôležité úlohy komory patrí podpora komunikácie, spolupráce a sieťovanie v rámci regiónu aj navonok. Účasť na úspešných medzinárodných projektoch ju tiež posunuli do nových tém a zaujímavých partnerstiev.V súčasnosti svojim členom poskytujú služby v oblasti vydávania a certifikácie obchodných dokladov, vzdelávania, organizovania obchodných misií a veľtrhov, vydávania tzv. ATA karnetov, zabezpečujú im poradensko–konzultačné služby, certifikáty pre elektronický podpis, podporujú odborné a duálne vzdelávanie.Podľa Virčíkovej hlavnou agendou komory by malo byť odborné vzdelávanie. Táto téma sa nedá riadiť centrálne, veľká zodpovednosť ostáva na regiónoch. Má široký záber a tiež súvisí s odchodom úspešných mladých ľudí do zahraničia, pokiaľ doma nenachádzajú vhodné uplatnenie.Podľa jej ďalších slov majú komory vo vyspelých krajinách v oblasti odborného vzdelávania vysoké kompetencie, kvalitnú vzdelávaciu infraštruktúru a dostatočné odborné personálne kapacity. Sú rešpektovaným partnerom pre príslušné ministerstvá a vedia obhájiť záujmy podnikateľov, doplnila.uviedla Virčíková.Prešovská komora má najužšie vzťahy so svojimi partnerskými komorami v susedných štátoch. Dlhodobo funguje aj spolupráca s partnermi v Nemecku, Rakúsku a Taliansku. Formou odborných konferencií aktuálne podporuje svojich členov v podnikateľských aktivitách s Čínou, Indiou a Euroázijskou hospodárskou úniou.