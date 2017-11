Virtuálne medailové poradie vyhrali Nemci, SR prognózujú dva bronzy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. novembra (TASR) - Virtuálnej medailovej bilancii na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu dominuje Nemecko so 14 zlatými medailami. V tradičnej analytickej prognóze spoločnosti Gracenote Sports nechýba ani Slovensko, ktoré by sa vďaka dvom bronzom malo umiestniť v medailovej tabuľke na 26. mieste.Vyhodnocovatelia najnovšej verzie, zverejnenej pri príležitosti odpočtu posledných sto dní do olympiády, sa ale museli vyrovnať s veľkým problémom. Išlo o prípadnú účasť, resp. neúčasť športovej mocnosti z Ruska, ktoré stále čelí možnému vylúčeniu z budúcoročného sviatku svetového športu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o účasti ruských športovcov v Pjongčangu definitívne rozhodne až v decembri. V spoločnosti sa napokon rozhodli zakalkulovať aj účasť Rusov, ktorí na ZOH 2014 v Soči opanovali medailovú bilanciu so 13 zlatými, resp. celkovo 33 cennými kovmi.Podľa analýzy založenej na najaktuálnejších dátach, vrátane priebežne dosiahnutých výsledkoch, by Nemci mohli celkovo získať 35 medailí (14-12-9). Druhí by boli Nóri (12-10-10) a tretí reprezentanti USA (10-7-12). Slovensko by vďaka alpskej lyžiarke Veronike Velez-Zuzulovej, tá sa však práve zotavuje po operácii kolena, mohlo získať bronz v slalome. Druhý bronz by malo získať tiež v alpskom lyžovaní - v súťaži družstiev.V prvej desiatke by sa ešte mali umiestniť krajiny nasledovne: 4. Francúzsko (9 zlatých/21 celkovo), 5. Rakúsko (7/14)), 6. domáca Kórejská rep. (7/10), 7. Holandsko (6/19), 8. Rusko (6/21), 9. Čína (6/9) a 10. Kanada (5/31). Informovala agentúra AP.