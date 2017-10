Vírus pandemickej chrípky bežne rotuje v populácii

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 24. októbra (TASR) – Vírus pandemickej chrípky A/H1pdm09 je bežným sezónnym chrípkovým vírusom rotujúcim v populácii. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.S takýmto druhom chrípky leží práve v bratislavskej ružinovskej nemocnici 59-ročná žena, potvrdili ho u nej 23. októbra. Každý vírus chrípky môže byť nebezpečný, nie iba tento, tvrdia hygienici.povedala pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Drobová.Takýmto prípadom i ľuďom s oslabenou imunitou, tehotným ženám a zdravotníkom preto hygienici odporúčajú očkovanie proti chrípke, to na Slovensku hradia všetky zdravotné poisťovne.Medzi ďalšie dôležité preventívne opatrenia patrí časté umývanie rúk, vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečné likvidovanie. Takisto treba často vetrať, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.Prípad chrípky s vírusom A/H1pdm09 zaznamenali hygienici aj vlani, pre pacienta nebol fatálny.