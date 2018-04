Visegrad Film Forum 2018 - viac ako by ste čakali

Foto: Visegrad Film Forum 2018 Foto: Visegrad Film Forum 2018

Organizátor: Boiler o.z.

Spoluorganizátor: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Finančná podpora: Medzinárodný vyšehradský fond, Audiovizuálny fond, Stredoeurópska nadácia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP

Partnerské školy: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava (FTF VŠMU Bratislava), University of Silesia v Katoviciach (WRiTV – Katovice), The Academy of Drama and Film Budapešť (SZFE Budapešť), Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe (FAMU Praha), The Academy of Theatre, Radio, Film and Television v Ljubljane (AGRFT Ljubljana), Oulu University of Applied Sciences v Oulu (OAMK Oulu), Lithuanian Academy of Music and Theatre vo Vilniuse (LMTA Vilnius), Academy of Performing Arts v Sarajeve (ASU Sarajevo)

Bratislava 16. apríla (OTS) - Už od utorka 17. apríla odštartuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave intenzívne medzinárodné podujatie, ktoré zaujme divákov menami svetovej kinematografie, klasikami či filmovými pochúťkami, ale aj atmosférou, ktorej sa len tak ľahko iné festivaly nevyrovnajú.7. ročník Visegrad Film Fora určeného pre mladých filmárov, študentov a filmových nadšencov z celého sveta ponúkne počas piatich dní netradičný audiovizuálny program, zložený z prednášok a premietaní s diskusiou šiestich renomovaných hostí. Opäť vytvorí platformu pre spoluprácu mladých filmárov a podporí vzájomný dialóg. Postará sa aj o neformálny program na večerných parties, ktoré lákajú na širokú škálu hudobných žánrov a interpretov.(1993) v hlavnej úlohe s francúzskou herečkoubude otváracím filmom Visegrad Film Fóra. Prvý diel trilógie inšpirovanej veľkou francúzskou revolúciou režírovaný velikánom poľskej kinematografie Krzystofom Kieślovskim osobne uvedie kameraman. Renomovaný filmár zasvätí návštevníkov do umenia premeny literárneho scenára do filmovej podoby. Svoje skúsenosti s hollywoodskou produkciou okomentuje po premietaní futuristického filmua (1997), v ktorom si zahrali mladí Ethan Hawke, Uma Thurman a Jude Law. Nominant na Oscara za filmzostrelený (2001) s režisérom Ridleym Scottom nakrúcal aj snímky ako(2000),(2004) a jeden diel z čarodejníckej série(2007).O tom ako vzniká príbeh filmu v strižni a kde sa ukrýva sila filmového materiálu porozpráva na prednáške britský strihačznámy svojou spoluprácou s režisérom fantastických snímok. Na plátne ožijú postavyv apokalyptickom svete(1995) a filmu bude venovaná následná diskusia. Audsley pracoval aj na filmoch akými sú(1994),(2005),(2010) a(2017). Na konte má aj nomináciu na cenu BAFTA za film(1988) a cenu BAFTA za(1993) režírovaný Stephenom Frearsom.Islandský art director a architektporozpráva o spolupráci s režiséroma význame výpravy či elementoch filmových reálií. V portfóliu filmára sa nachádzajú kasové trháky ako(2017) s ôsmymi nomináciami na Oscara vrátane výpravy,(2005) a(2014). Ako aj(2001),(2017), ale aj nové časti(2015) a(2016).Etablovaný dokumentárny režisér a hudobný skladateľ z Poľska vystúpia za kinematografiu strednej Európy. Prednášku o poznávaní čara reality a pásmo dokumetárnych krátkych filmov, z ktorých jeden získal nomináciu na Oscara, osobne uvedie jeden z najuznávanejších filmárov poľskej produkcie. S prednáškou o utváraní nálady filmových scén vystúpi skladateľ. Mladý hudobný skladateľ sa môže pochváliť úzkou spoluprácou s významnou režisérkou, s ktorou pracoval na filme nominovanom na Oscara(2011), koprodukčnom(2017), či slovenskému publiku dobre známej adaptácii(2009). Počas podujatia taktiež uvedieme kinoverziu úspešnej minisérie televízie HBO(2013).Ako sa od žurnalistiky dostala k nakrúcaniu filmu(2017), v ktorom si zahrala mexická filmová hviezda, porozpráva francúzska debutujúca režisérka. Mladá režisérka, ktorá odmalička inklinovala ku filmu si nielenže splnila sen ale svoj celovečerný debut odpremierovala na prestížnom festivale v Toronte. V diskusii po jej temnej film noir melodráme opíše produkciu filmu a cestu po svetoznámych festivaloch.Visegrad Film Forum 2018 vynovuje koncept stretnutí študentov filmových škôl Európy. Svoje svieže školské diela premietnu v nečakaných dvojiciach, ktoré spájajú krajiny V4 so zvyškom Európy. V diskusii vedenej filmovými teoretikmi z Poľskej univerzity v Lodži budú študenti komunikovať o filmoch samotných, ale aj podmienkach a pomeroch v akých filmy vznikali. Priateľské stretnutia budúcich filmárov bude možné vidieť v nasledujúcich blokoch: česká FAMU Praha a slovinská UL AGRFT Ľubľana, maďarská SZFE Budapešť a fínska OAMK Oulu, poľská WRiTv Katowice a lotyšská LMTA Vilnius a v študenti z domácej pôdy FTF VŠMU Bratislava a filmovej školy z Bosny a Hercegoviny ASU Sarajevo.Spoznajte genius loci bratislavských klubov a nočných podnikov, v ktorých sa počas piatich dní odohrá päť šťavnatých hudobných akcií. V utorok sa ponesie v retro rock’n’roll nálade v Kafé Scherz, streda pokračuje popovými guilty pleasures a eklektickou elektronikou v Bukowski bare, vo štvrtok v spolupráci s Fjúžn festivalom uvedieme v KC Dunaj argentínsku kapelu Colectivo Panamera spolu so slovenskými Bad Karma Boy, v piatok budeme s Fjúžnom objavovať priestory Novej Cvernovky s dj-mi, ktorí miešajú tracky aj rôzne kultúrne vplyvy a šnúru koncertov a párties zakončíme v Sublcube besným technom z berlínskych, milánskych a srbských klubov.Dátum: 17.-21. apríl 2018Miesto: Bratislava, SlovenskoMiesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMUweb: www.visegradfilmforum.com facebook: www.facebook.com/VisegradFilmForum instagram: @vffbratislava #vff2018 #morethanyouexpectSpot 2018 youtube: