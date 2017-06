Viskupič: Ak sa otvorí zákon o RTVS, treba riešiť aj financovanie

Na snímke poslanec NR SR Jozef Viskupič (Oľano-Nova) počas 12. schôdze NR SR 14. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) – V prípade, že sa bude otvárať zákon o RTVS, bude potrebné vyriešiť aj financovanie verejnoprávneho média. V reakcii na dnešné vyhlásenia ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) to uviedol opozičný poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA). Maďarič navrhuje zmenu spôsobu voľby generálneho riaditeľa RTVS.uviedol dnes Viskupič. Navrhuje zrušiť mechanizmus financovania RTVS prostredníctvom zmlúv so štátom aj koncesionárske poplatky. Financovanie médií verejnej služby by podľa neho malo byť naviazané na konkrétne percento HDP.Maďarič prišiel so svojím zámerom deň potom, ako parlament zvolil Jaroslava Rezníka za nového šéfa telerozhlasu na obdobie nasledujúcich päť rokov. Tento moment považuje minister za najvhodnejší, jeho cieľom je odpolitizovať voľbu, ktorú predošlá vláda Ivety Radičovej zverila parlamentu. Navrhuje vytvorenie zboru voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie šéfa RTVS by prešlo do kompetencie Rady RTVS, ktorá je dnes podľa ministra úplným štatistom.