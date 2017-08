Viskupič nemá kvôli eurofondom ilúzie ani o strane SMER-SD

Na snímke poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Odchádzajúci minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) má pre kauzu eurofondov veľké maslo na hlave, ale netreba si robiť ilúzie, že by v tom neboli namočení aj ľudia z okolia Smeru-SD. Povedal to dnes opozičný poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) na margo schválenia 35 miliónov pre Paneurópsku vysokú školu, kde projekt podala Fakulta ekonómie a podnikania. Jej dekanom je poslanecký asistent Maroša Kondróta (Smer-SD) Antonín Korauš.Milióny pre túto vysokú školu najskôr kritizoval podpredseda NR SR Martin Glváč s tým, že na nej pôsobí aj expremiérka Iveta Radičová. Tá však na školu prišla až pol roka po podaní projektu.odkázal Viskupič a podpredsedovi parlamentu odporučil radšej hamovať, ako banovať.Týždenník Trend pripomenul Glváčov status na sociálnej sieti.pýtal sa Glváč. Dodal, že na základe infozákona bude žiadať vysvetlenie, čo idú skúmať za takú vysokú sumu. Glváč tiež podľa týždenníka prepočítal, že ide o viac ako miliardu korún pre súkromnú školu, v ktorej figurujú viaceré známe mená. Zaútočil aj na poslankyňu Veroniku Remišovú z OĽaNO-NOVA, ktorá sa téme eurofondov venovala v posledných dňoch na niekoľkých tlačových besedách.poznamenal.Trend informoval, že Paneurópska vysoká škola, kde je dekankou masmediálnej fakulty Radičová, si podala projekt na výskum odhaľovania neobvyklých obchodných operácií, boja proti šedej a čiernej ekonomike. Uchádzala sa o eurofondy vo výzve Dlhodobý strategický výskum (DSV), ktorá bude zrušená. Škola bola úspešne hodnotená a mala šancu získať peniaze. Prostriedky by sa delili aj medzi jej partnerov, s ktorými si podala žiadosť. Išlo o Slovenskú technickú univerzitu a Prešovskú univerzitu.Na útoky Glváča reagovala škola podľa Trendu tým, že zásadne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za pochybenia v procese vyhodnocovania výzvy na ministerstve školstva. Zdôraznila, že Radičová nastúpila do funkcie až pol roka po podaní projektu.dodala hovorkyňa školy Jana Žjak.Jej dekanom je Antonín Korauš, ktorý je na stránke Národnej rady uvedený ako asistent poslanca Maroša Kondróta.reagoval Korauš pre Trend.