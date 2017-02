Viskupič: Ombudsman sa bude voliť podľa politických dohôd,nie svedomia

Na archívnej snímke poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Nového verejného ochrancu práv nebudú poslanci v parlamentne voliť podľa svojho svedomia, ale na základe politických dohôd. V pléne Národnej rady SR to pred dnešnou voľbou ombudsmana povedal Jozef Viskupič z OĽaNO-NOVA. Mrzí ho to, podľa jeho slov by to tak nemalo byť.Post ombudsmana si verejnosť stále nedostatočne váži, poukázala zase v pléne Viera Dubačová (OĽaNO-NOVA). Túto funkciu si podľa nej treba viac vážiť. Myslí si, že voľba ombudsmana nezaujíma ani niektorých poslancov. Kritizovala, že do rozpravy o voľbe verejného ochrancu práv sa prihlásilo málo politikov.povedala Dubačová.reagoval Peter Kresák (Most-Híd). OĽaNO-NOVA si svoju nominantku podľa neho obhajuje nefér spôsobom.povedal Kresák.Martin Poliačik (SaS) verí, že hlas budúceho ombudsmana bude pevný. Ak podľa neho bude zvolená kandidátka koalície alebo od OĽaNO-NOVA a SaS, bude rád.povedal Poliačik. Verí, že tento post bude zastávaný so cťou. Chce, aby poslanci začali brať funkciu ombudsmana vážne. Nechce, aby bolo plénum prázdne pri prednese správy ombudsmana. Tak tomu bolo doteraz, uviedol. Prácu doterajšej verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej si váži.dodal s tým, že mu dalaVoľba nového verejného ochrancu práv sa uskutoční v Národnej rady SR dnes po 17. hodine. O post ombudsmana sa uchádza trojica kandidátov, ktorá už absolvovala verejné vypočutie na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.Vládna strana Most-Híd navrhla aj s podporou koaličných partnerov Smeru-SD a SNS Máriu Patakyovú, ktorá pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. SaS a OĽaNO-NOVA nominovali exposlankyňu a aktivistku Janku Šipošovú. Tretím kandidátom je Anton Čulen, navrhli ho poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka. Súčasná ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorej sa končí funkčné obdobie, už kandidovať nechcela.