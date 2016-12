Vítanie nového roka vytlačí dopravu z centra Prešova

Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR Prešov - ilustračné foto. Foto: TASR

Prešov 31. decembra (TASR) – Oslavy Silvestra v centre Prešova sa začnú dnes o 22.00 h pri Južnom parku. So zábavou pod holým nebom súvisí aj vytlačenie cestnej dopravy z Hlavnej ulice. Úplná uzávera pre všetky motorové vozidlá do historického jadra mesta bude platiť štyri hodiny – od 22.00 h silvestrovskej noci do 02.00 h Nového roka.Z centra mesta budú odklonené aj nočné linky mestskej hromadnej dopravy (N2 a N3), ktoré budú premávať po obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu, kde budú spoje stáť na náhradných zastávkach Okružná, Floriánova a Poliklinika. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.Z technických dôvodov budú v meste od dnešného popoludnia vyradené z prevádzky automaty na cestovné lístky. Riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov Peter Janus preto odporúča cestujúcim, aby si jednorazové lístky zabezpečili vopred. Automaty na cestovné lístky budú opäť v prevádzke od 1. januára 2017 v dopoludňajších hodinách.V Prešove počas silvestrovskej noci posilnia policajné hliadky na celom území mesta, hlavne však v jeho centre, kde bude najväčšia koncentrácia občanov.Aby Prešovčania spoločne oslávili stretnutie starého roka s novým, mesto pre nich pripravilo vystúpenie kapely Heľenine oči a o zábavu sa postará aj skupina G.O.D.'s. O polnoci nebude chýbať tradičný ohňostroj. Po ňom radnica predstaví nové logo, ktoré bude mesto používať počas budúceho roka, na ktorý pripadá 770. výročie jeho prvej písomnej zmienky. Príchod nového roka ešte môžu oslavovať diskotékou.