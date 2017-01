Víťaz prezidentských volieb v Gambii zloží sľub v Senegale

Na snímke je prezident Gambie Adam Barrow, 18. januára 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banjul 19. januára (TASR) - Rokovania o odovzdaní prezidentských právomocí v africkej Gambii zlyhali, keď so svojou misiou "" v noci nadnes neuspel ani mauritánsky prezident Muhammad uld Abdal Azíz.Dlhoročný gambijský prezident Yahya Jammeh, ktorý v decembri prehral prezidentské voľby, naďalej odmieta opustiť úrad hlavy štátu. Naplánovaná inaugurácia nového prezidenta, Adamu Barrowa, sa dnes síce uskutoční, ale v hlavnom meste susedného Senegalu - Dakare.Kríza v Gambii, vyvolaná spormi ohľadne výsledku prezidentských volieb, sa naďalej stupňuje. Začiatkom týždňa odišli do susedného Senegalu ďalšie tisíce Gambijčanov, ktorí sa obávajú vypuknutia ozbrojených zrážok, informovala v Dakare hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov Hélene Cauxová.Na senegalskej strane spoločnej hranice s Gambiou sú rozmiestnené jednotky Senegalu, Nigérie a Ghany, ktoré sú pripravené na vojenský zásah v Gambii.V obave pred nepokojmi do Senegalu uplynulú sobotu odcestoval aj novozvolený prezident Barrow, ktorý trvá na tom, že sa dnes ujme úradu, aj keď prezidentský sľub zloží na gambijskom veľvyslanectve v Dakare.Jammeh vyhlásil v stredu v Gambii výnimočný stav a armádu uviedol do stavu najvyššej pohotovosti. Na jeho strane je veliteľ armády Ousman Badjie, ktorý už niekoľkokrát prisahal vernosť doterajšiemu autokratickému prezidentovi. Experti sa však podľa agentúry DPA domnievajú, že napriek tejto podpore sú Jammehove sily obmedzené a vojensky sa zrejme dlho neudrží. Armáda Gambie s 1,9 milióna obyvateľov má totiž len asi tisíc vojakov a má tak len malú šancu odolať dobre vycvičeným jednotkám Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) - napríklad susedného Senegalu, ktorého armádu tvorí takmer 20.000 vojakov.