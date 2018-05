Víťaz volieb v Iraku, duchovný as-Sadr, prisľúbil technokratickú vládu

Muktadá as-Sadr, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 16. mája (TASR) - Vplyvný šiitský duchovný Muktadá as-Sadr, ktorého aliancia podľa takmer kompletných výsledkov zvíťazila v sobotňajších parlamentných voľbách v Iraku, prisľúbil, že nová vláda bude technokratická, aby tak mohla bojovať proti korupcii politických strán. Informovala o tom agentúra DPA.napísal v stredu as-Sadr na sociálnej sieti Twitter.Duchovný podnietil v ostatných rokoch svojich stúpencov už viac ráz k protestom proti vláde a korupcii. Jeho aliancia vedie podľa takmer kompletných výsledkov volieb v šiestich z celkovo 18 irackých provincii, a to vrátane Bagdadu. Napriek tomu je však nepravdepodobné, že by získala až toľko parlamentných kresiel, aby mohla vládnuť sama, priblížila DPA.Sobotňajšie voľby do 329-miestneho zákonodarného zboru boli prvými od porážky militantov z Islamského štátu (IS), ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrtými od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003.Poznačila ich rekordne nízka volebná účasť - len 44 percent v porovnaní s účasťou v roku 2014, ktorá dosiahla takmer 60 percent. Nízka volebná účasť sa čiastočne pripisuje problémom s novým elektronickým volebným systémom v Iraku.Výsledky volieb sú sklamaním pre súčasného irackého premiéra Hajdara Abádího, ktorý dúfal, že si vďaka nim zabezpečí aj druhé funkčné obdobie v úrade. Jeho aliancia totiž dosiahla slabé výsledky vo väčšinovo šiitských provinciách, ktoré mali byť základom jeho podpory a vedie len v jedinej provincii.