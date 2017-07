Víťazný návrat Vrbu do Plzne: Viktoria zvíťazila nad Duklou Praha

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 30. júla (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň zvíťazili v úvodnom kole českej HET ligy nad Duklou Praha jednoznačne 4:0 aj vďaka presnému zásahu slovenského stredopoliara Patrika Hrošovského. Plzeň uštedrila K.O. súperovi už v prvom polčase, ktorý priniesol všetky gólové momenty stretnutia.Trénerovi Pavlovi Vrbovi vyšiel návrat na lavičku Viktorie na výbornú. V útoku dal príležitosť Michaelovi Krmenčíkovi a ten sa mu v "hokejovej" terminológii odvďačil bilanciou 1+1, okrem neho a Hrošovského sa do streleckej listiny zapísali aj Lukáš Hejda a Tomáš Hořava.citovala Vrbu oficiálna internetová stránka Plzne.Podľa 53-ročného odborníka stretnutie po zmene strán čiastočne stratilo kvalitu.uviedol Vrba, ktorý pôsobil v Plzni v rokoch 2008-2013 a s klubom získal dva majstrovské tituly. V minulej sezóne si vyskúšal pôsobenie v zahraničí, v Anži Machačkala však po pol roku skončil. Hrošovský prvýkrát nastúpil s kapitánskou páskou na rukáve. "Bolo to fajn. Vyhrali sme, takže to bola dobrá premiéra. Dúfam, že sa nám bude takto dariť aj ďalej," skonštatoval Hrošovský.Už v stredu 2. augusta sa Plzeň predstaví v domácej odvete 3. predkola Ligy majstrov proti FCS Bukurešť (bývalá Steaua - pozn.), v Rumunsku uhrala lichotivú remízu 2:2 a má solídne vyhliadky na postup do play off.