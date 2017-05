Víťazom 13. etapy Gira opäť F. Gaviria, v ružom stále Dumouli

Kolumbijčan Fernando Gaviria. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





Výsledky 13. etapy (Reggio Emilia - Tortona, 167 km):



1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 3:47:45 hod., 2. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 3. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 4. Roberto Ferrari (Tal./UAE Team Emirates), 5. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data), 6. Rüdiger Selig (Nem./Bora-Hansgrohe), 7. Sacha Modolo (Tal./UAE Team Emirates), 8. Caleb Ewan (Aust./Orica-Scott), 9. André Greipel (Nem./Lotto Soudal), 10. Viačeslav Kuznecov (Rus./Kaťuša-Alpecin) - všetci rovnaký čas







priebežné poradie: 1. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) 56:28:53, 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) +2:23 min., 3. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:38, 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +2:40, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +2:47, 6. Andrey Amador (Kost./Movistar Team) +3:05





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tortona 19. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors triumfoval v záverečnom špurte aj v piatkovej 13. etape pretekov Giro d'Italia. Po absolvovaní 167 km dlhej roviny z Reggio Emilia do Tortony tak zaknihoval už štvrtý etapový triumf na 100. ročníku Gira. Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Holanďan Tom Dumoulin zo Sunwebu, ktorý má na druhého Kolumbijčana Naira Quintanu z Movistaru stále náskok viac ako dvoch minút.Gaviria, ktorý debutuje na Grand Tour, vyhral aj 3., 5., resp. štvrtkovú 12. etapu. V zaujímavom dojazde opäť potvrdil, že má na talianskych cestách tento rok najlepšie nohy. Víťaz na druhé miesto odsunul Íra Sama Bennetta z Bora-Hansgrohe, tretí finišoval Belgičan Jasper Stuyven z Trek-Segafredo.V poslednej špurtérskej etape 100. ročníka hneď na siedmom kilometri zaútočila štvorica pretekárov. Z kvarteta Pavel Brutt (Gazpromu), Vincenzo Albanese (Bardiani), Matej Mohorič (Team UAE) a Johann Van Zyl (Dimension Data) sa ale Juhoafričan Van Zyl neskôr vrátil do pelotónu. Ten si únik celý čas strážil. Chýbal v ňom už Brit Geraint Thomas, jazdec tímu Sky nedokázal preklenúť zdravotné problémy po páde v 9. etape. Šesťdesiat kilometrov pred cieľom Lotto Soudal, Orica - Scott a Quick-Step Floors zvýšili tempo a pelotón únik zlikvidoval 22 km pred cieľom.povedal do kamier Eurosportu po dojazde 22-ročný Gaviria.Od soboty sú už na programe dve kopcovité etapy, potom päť horských a na záver bude časovka v Miláne.