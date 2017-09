Víťazom 17. etapy cyklistickej Vuelty sa stal Rakúšan Denifl

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alto de Los Machucos 6. septembra (TASR) - Víťazom 17. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa, ktorá viedla z Villadiego do Alto de Los Machucos a merala 180,5 km, sa stal Rakúšan Stefan Denifl. Jazdec tímu Aqua Blue Sport dotiahol do úspešného konca vydarený únik, hoci mal v závere pod kopcom náskok len 1:20 minúty.Denifl získal životný triumf. Na druhom mieste prišiel 28 sekúnd za víťazom Španiel Alberto Contador (Trek - Segafredo). Ďalší štyria cyklisti prišli do cieľa 64 sekúnd za Deniflom. Na čele celkového poradie je stále Brit Chris Froome.