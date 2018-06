Víťazom 7. etapy Okolo Švajčiarska Quintana, 114. Peter Sagan

Víťazom horskej 7. etapy 82. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska sa stal po sóle Nairo Quintana z tímu Movistar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

7. etapa, Eschenbach – Arosa (170 km):



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) 4:01:39 h,

2. Jakob Fuglsang (Dán./Astana Pro Team),

3. Richie Porte (Austr./BMC Racing Team) obaja +22 s,

4. Gregor Mühlberger (Rak./Bora-Hansgrohe) +38,

5. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb),

6. Enric Mas (Šp./Quick-Step Floors),

7. Igor Anton (Šp./Dimension Data) obaja rovnaký čas,

8. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) +50,

9. Mikel Landa (Šp./Movistar Team) rovnaký čas,

10. Sam Oomen (Hol./Team Sunweb) +59, …

112. Juraj SAGAN (SR/BORA-Hansgroge) +29:53 min,

114. Peter SAGAN (SR/BORA-Hansgroge) rovnaký čas



Priebežné poradie:



1. Richie Porte (Austr./BMC Racing Team) 26:06:10 h,

2. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team) +17 s,

3. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb) +52,

4 Enric Mas (Šp./Quick-Step Floors) +53,

5. Sam Oomen (Hol./Team Sunweb) +1:13 min,

6. Jakob Fuglsang (Dán./Astana Pro Team) +1:28,

7. Mikel Landa (Šp./Movistar Team) +1:31,

8. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) +1:37,

9. Simon Špilak (Slov./Katuša-Alpecin) +1:48,

10. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:26, …

76. Peter SAGAN (SR/BORA-Hansgroge) +56:11,

124. Juraj SAGAN (SR/BORA-Hansgroge) +1:34:18 h



Arosa 15. júna (TASR) – Víťazom horskej 7. etapy 82. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska sa stal po sóle Nairo Quintana z tímu Movistar. Na ďalších priečkach skončili za kolumbijským vrchárom s 22-sekundovým odstupom Dán Jakob Fuglsang (Astana) a Austrálčan Richie Porte (BMC), ktorý pokračuje v žltom drese lídra celkového poradia. Piatkový úsek dlhý 170 km mal cieľ v lyžiarskom stredisku Arosa.Slovák Juraj Sagan prišiel v piatok do cieľa na 112. mieste, jeho brat a tímový kolega z BORA-Hansgroge Peter skončil 114. Trojnásobnému majstrovi sveta patrí v priebežnom poradí 76. priečka, Juraj Sagan figuruje na 124. mieste.Už krátko po štarte sa po niekoľkých atakoch sformovala na čele mohutná 29-členná skupina, ktorá si udržiavala náskok v hodnote približne troch minút. Bez väčších problémov sa popasovala aj s horskou prémiou tretej kategórie Wasserfluch, na ktorej si tri body pripísal Brit Mark Christian (Aqua Blue Sport), o jeden menej Francúz Romain Sicard (Direct Energie) a zostávajúci Holanďan Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo). Dve šprintérske prémie sa stali korisťou Michaela Matthewsa (Sunweb), ktorý si do boja o čierny dres pripísal šesť bodov.Strmý začiatok 28 km dlhého záverečného stúpania najvyššej kategórie HC s výškovým rozdielom 1100 m znamenal rozpad skupiny. Z pelotónu nastúpil Quintana a predbiehal jedného súpera za druhým. Pre sólo z roztrhanej skupiny sa rozhodol Joe Dombrowski (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), prenasledovaný kolumbijským vrchárom a jeho 9-člennou skupinou. Snaženie Američana však nemalo dlhé trvanie a zaradil sa do jeho skupiny. Za nimi sa s polminútovým odstupom snažil zo všetkých síl o udržanie žltého dresu s ďalšou skupinou Porte.Quintanovo tempo napokon dokázal držať iba Rakúšan Gregor Mühlberger (BORA-Hansgrohe), napokon však bol aj on nútený kapitulovať. Kolumbijčana stíhali Porte s tímovým kolegom Gregom van Avermaetom a snažili sa ukrajovať z jeho náskoku. Američana vymenil Fuglsang, no dohnať Quintanu v strmom závere už bolo nad ich sily.