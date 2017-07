Víťazom 9. etapy Tour je Uran, žltý Froome zvýšil náskok na čele

Na snímke britský cyklista Christopher Froome si udržal žltý dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí po 8. etape 104. ročníka prestížnych pretekov Tour de France z Dole do Station des Rousses (187,5 km) v sobotu 8. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 5. etapy (Nantua - Chambéry, 181 km):



1. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale) 5:07:23 h, 2. Warren Barguil (Fra./Sunweb), 3. Chris Froome (V.Brit/Sky), 4. Romain Bardet (Fr./AG2R), 5. Fabio Aru (Tal./Astana) - všetci rovnaký čas.

Chambéry 9. júla (TASR) - Kolumbijský cyklista Rigoberto Uran zvíťazil v nedeľňajšej kráľovskej 9. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Cannondale-Drapac mal najviac síl po troch ťažkých stúpaniach, náročnom klesaní a špurte šesťčlennej vedúcej skupiny. Uran zvládol 181 km dlhú trať z obce Nantua do Chambéry v čase 5:07:23 h. Na druhej priečke skončil Warren Barguil zo Sunwebu a tretí Chris Froome z tímu Sky, ktorý zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie. Po pádoch skončili Richie Porte i Geraint Thomas.Deviata etapa bola druhou horskou v tohtoročnej Tour a zároveň aj jednou z najťažších. Ponúkla hneď v úvode dva ťažké kopce, kde sa očakával prvý únik. Postaral sa oň Belgičan Paul Wellens. Na prvom stúpaní sa odohral v balíku pád, po ktorom zostali na zemi Manuele Mori a Robert Gesink, oveľa horšie to však dopadlo pri klesaní z Col de la Biche. V ňom spadol druhý muž aktuálneho poradia Geraint Thomas, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a preteky sa pre neho predčasne skončili.Pelotón sa postupne trhal a vpredu sa vytvorila silná skupina favoritov na etapový triumf. Líder celkového poradia Froome zaostával 40 kilometrov pred cieľom tri minúty a pätnásť sekúnd, jeho tím však situáciu kontroloval. To už pretekári stúpali na záverečný kopec Mont du Chat, kde na nich čakali mnohé úseky so sklonmi desať až dvanásť percent. Po jeho absolvovaní pokračovala bitka o etapové víťazstvo v 12-kilometrovom zjazde, posledných trinásť kilometrov sa už išlo na rovine. Práve v záverečnom stúpaní na Mont du Chat zaútočil víťaz piatej etapy Fabio Aru v čase, keď Froome dostal defekt. Britský cyklista však manko onedlho dohnal. Na čele bol v tom čase Warren Barguil, Froomova skupina na neho strácala dve minúty. Postupne sa ale líder pretekov dostával tesnejšie za Barguila a na vrchole Mont du Chat strácala jeho sedemčlenná skupina desať sekúnd.V prudkom klesaní prišlo opäť k pádu, skupina Christophera Frooma prišla po ňom o Austrálčana Richieho Porta. Líder tímu BMC a spolufavorit pretekov mal ťažký pád a sanitka ho transportovala do nemocnice. Barguil aj vďaka tomu postupne opäť navýšil svoj náskok, na rovine bol ale dostihnutý a o triumf si to v záverečnom špurte rozdala šesťčlenná skupina, v ktorej mal najviac síl Kolumbijčan Uran.