Víťazom 94. košického maratónu MMM sa stal Keňan Reuben Kiprop Kerio

94. ročník Medzinárodného maratónu mieru:



muži: 1. Reuben Kiprop Kerio (Keňa) 02:08:11 hod., 2. Robi Fikre Assefa (Etiópia) 02:08:36, 3. Richard Kiprotich Sigei (Keňa) 02:09:05, 4. Henry Kipsigei Chirchir (Keňa) 02:09:42, 5. Raymond Kipchumba Choge (Keňa) 02:09:53, ... 8. Tibor SAHAJDA (SR) 02:18:44



Inline:



muži: 1. Lukáš Benedik 00:34:43 hod., 2. Matej Filip (obaja SR), 3. David Erdós (Maď.) +00:02:16, 4. Jakub Klembara (SR) +00:02:28, 5. Alan Ciborowski (Poľ.) 00:02:28



ženy: 1. Renáta Karabová 00:37:20, 2. Claudia Dohaničová +00:00:02, 3. Euridika Movčanová +00:04:34, 4. Martina Karabová +00:04:34, 5. Milada Šárošsyová +00:04:36



Polmaratón:



muži: 1. Jiří Petr (ČR) 01:10:09 hod., 2. Boris Csiba (SR) +00:01:06, 3. Levente Tugi (Maď.) +00:01:58



ženy: 1. Veronika Zrastáková 01:21:43 hod., 2. Veronika Ľašová (obe SR) +00:03:04, 3. Renáta Kučerová (ČR) 00:04:19



Handbikeri:



muži: 1. Rafal Wilk (Poľ.) 00:30:10, 2. Daniel Kukľa +00:01:57, 3. Peter Šeliga (obaja SR) 00:04:26



ženy: 1. Anna Oroszová (SR) 00:37:09



Vozíčkari:



muži: 1. Stanislav Sokolský 01:30:23 hod.



Firemný ben: 1. VVS, a.s. 00:56:17, 2. HOWE Slovensko 00:56:42, 3. AWU Precision Slovakia 01:01:15, 4. miesici 0:1:01:56, 5. MEDIREX Bratislava 01:02:57, 6. Iný Rozmer 01:06:43



Víťazi MMM od roku 2000:



2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)

2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)

2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)

2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)

2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)

2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)

2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)

2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)

2007: William Biama (Keňa)

2006: Edwin Kipchom (Keňa)

2005: David Maiyo (Keňa)

2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)

2003: Grigorij Andrejev (Rusko)

2002: David Kariuki (Keňa)

2001: David Kariuki (Keňa)

2000: Ernest Kipyego (Keňa)

Košice 1. októbra (TASR) - Keňan Reuben Kiprop Kerio sa stal víťazom 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Kráľovskú trať zvládol za 2:08:11 h, čím si vytvoril osobný rekord. Spokojný bol aj najlepší Slovák Tibor Sahajda, ktorý sa zmestil do limitu 2:21:00 potrebného na nomináciu na majstrovstvá Európy.Elitná skupina bežcov od prvých metrov nasadila vysoké tempo. Na 15. kilometri dosiahla skupina afrických vytrvalcov najrýchlejší čas v histórii podujatia a rýchle tempo neutíchalo. Na 20. kilometri mala elita náskok 15 sekúnd na najrýchlejší čas a tento náskok bol o 5 kilometrov neskôr už 28-sekundový. Rekord Lawrencea Kimaiya 2:07:01 h z roku 2012 sa naďalej otriasal a aj na zlomovom 30. kilometri malo africké kvarteto k dobru približne 15 sekúnd. Postupne sa však skupina roztrhala a stratila aj na tempe. Napokon do cieľa ako prvý dobehol Reuben Kiprop Kerio a časom 2:08:11 h si vytvoril osobný rekord.uviedol víťaz.Medzi slovenskými vytrvalcami sa na kráľovskej trati očakával súboj Jozefa Urbana s Tiborom Sahajdom. Tí dlho bežali bok po boku, neskôr sa však Sahajda dostal do trháku a osobným rekordom 2:18:44 h sa bez problémov zmestil do limitu potrebného na účasť na ME 2018.Na polmaratóne triumfoval český bežec Jiří Petr:poznamenal Petr, ktorý na druhú riečku odsunul Slováka Borisa Csibu. Ten sa na rozdiel od predošlých rokov predstavil na polovičnej trati.Jedným z čestných hostí 94. ročníka MMM bola Tegla Loroupeová. Bývalá vytrvalkyňa vytvorila v roku 1999 ženský rekord, ktorý mal hodnotu 2:20:43 h. Víťazka podujatí v New Yorku, Berlíne či Rotterdame má pekné spomienky aj na Košice, v roku 1997 sa stala víťazkou polmaratónu.uviedla Loroupeová, ktorá sa dnes venuje práci pre OSN, organizuje rôzne maratóny po celom svete a má aj vlastnú nadáciu.