Víťazom pretekov Okolo Slovenska sa stal Tratnik, záver vyhral Savický

Výsledky 4. etapy (Trnava, 152,5 km): 1. Ivan Savickij (Rus./Gazprom - RusVelo) 3:24:42 h, 2. Rok Korošec (Slov./Amplatz - BMC), 3. Matteo Malucelli (Tal./Androni - Sidermec - Bottecchia), 4. Marco Benfatto (Tal./Androni - Sidermec - Bottecchia), 5. Mihkel Räim (Est./Israel Cycling Academy), 6. Marco Zamparella (Tal./Amore & Vita Selle SPM Prese) všetci rovnaký čas ako víťaz

Trnava 11. júna (TASR) - Víťazom 61. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Slovinec Jan Tratnik. Záverečnú 4. etapu so štartom a cieľom na trnavskom Trojičnom námestí s dĺžkou 152,5 km vyhral Rus Ivan Savickij (Gazprom - RusVelo), ktorý sa presadil v záverečnom hromadnom špurte. Na druhom mieste finišoval Slovinec Rok Korošec (Amplatz - BMC), tretí bol Talian Matteo Malucelli (Androni - Sidermec - Bottecchia).Z 13 domácich pretekárov, ktorí sa postavili na štart tradičného podujatia, skončil najlepšie Patrik Tybor z jediného slovenského kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica. Dres pre najlepšieho vrchára získal český jazdec Daniel Turek z Israel Cycling Academy.Organizátori si v nedeľu pripravili pre pretekárov rovinatú etapu na okruhoch v okolí Trnavy ušitú na mieru špurtérom. Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhol Patrik Tybor, ku ktorému sa pridali Brožyna (CCC) a van Winden (Cycling Academy). Ich pokus však vydržal iba zopár kilometrov. Tybor sa vzápätí pridal k druhému úniku s Turekom (Cycling Academy), Kusztorom (Amplatz-BMC), Van Luijkom (Monkey Town), Vasiljukom (Kolss), Ovečkinom (RusVelo) a Cieslikom (Elkov-Author) a ten bol už úspešný. Úvodnú rýchlostnú prémiu v Trnave po 50 km vyhral Tybor.Medzitým musel líder Tratnik meniť bicykel a v pelotóne prišlo k pádu, do ktorého sa zaplietli viacerí pretekári. 70 km pred koncom mal únik k dobru stále niečo okolo minúty. Potom sa však všetko pospájalo a pred druhou prémiou sa začalo opäť útočiť. Na nej bol najrýchlejší Bissinger, líder Tratnik jazdil v hlavnom balíku a strácal približne 1:14 min. Po treťom prejazde Trojičným námestím asi 30 km pred cieľom bol na čele päťčlenný únik a hlavné pole s Tratnikom na neho strácalo asi 45 sekúnd. Poslednú rýchlostnú prémiu 17 km pred finišom vyhral opäť Bissinger a získal ďalšiu bonifikáciu. Na čele s ním boli ďalší traja pretekári, ale pelotón už išiel tesne za nimi. Tesne predtým spadli Tybor so spolujazdcom z Dukly Jánom Andrejom Cullym, prvý sa vrátil do balíka, ale druhý si poranil ruku a ostal v kolóne vozidiel. V závere zostal na čele už len Jabrajlov zo Synergy Baku a všetko smerovalo k hromadnému špurtu. Ten nakoniec ovládol Savickij. Z domácich si v poslednej etape najlepšie viedol Marek Čanecký (22. miesto).