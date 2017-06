Víťazom prezidentovej výzvy proti extrémizmu sa stal projekt #somtu

predstavenia finalistov prezidentovej výzvy proti extrémizmu vo Veľkej sále Prezidentského paláca, 12. júna 2017 v Bratislave. Do výzvy sa prihlásilo celkovo 139 projektov s webovými stránkami, kampaňami, videami, hrami, aplikáciami a rôznymi inými nápadmi. Na snímke zľava Veronika Pavlíková Klindová, Samuel Ondrek, Jakub Tomiš (štvrtý zľava), Anežka Karľa, Peter Baus, Barbora Rutová, Marek Madro, ktorí sa stali víťazmi prezidentovej výzvy proti extrémizmu s projektom "Somtu", pózuje s prezidentom SR Andrejom Kiskom (tretí vľavo) vo Veľkej sále Prezidentského paláca, 12. júna 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Podľa prezidenta SR Andreja Kisku v tomto období Slovensko zvádza súboj o charakter krajiny.Vyhlásil to dnes v Prezidentskom paláci po prezentácii piatich finálových projektov, ktoré sa zapojili do prezidentovej výzvy proti extrémizmu.Týchto mladých ľudí prezident nepovažuje za extrémistov, podľa neho iba vyjadrujú vzdor. Práve to bol dôvod, prečo vyhlásil túto výzvu.konštatoval prezident, pričom zdôraznil, že ak niekto chce meniť spoločnosť, musí byť sám tou zmenou.Z celkových 139 zaslaných návrhov nakoniec zvíťazil projekt #somtu, ktorého hlavnou iniciátorkou je Veronika Pavlíková Klindová. Na projekte pracoval osemčlenný tím. "Pointou je aktivizovať mlčiacu väčšinu a prinášať do diskusií slušnosť, fakty a empatiu, aby sa k ľuďom dostávali aj iné pohľady, ktoré nie sú nenávistné a nesú v sebe odkaz," uviedla autorka, pričom projekt je podľa nej o vzdelávaní, faktoch i ľudskosti.Za dva mesiace zaznamenali stovky komentárov. Majú 2000 členov a spolupracujú s deviatimi neziskovými organizáciami.vysvetlila autorka pre TASR.Dosah je podľa nej vidieť vo viacerých diskusiách. Aj tým, že komentáre, ktoré píšu členovia a lajkujú ich, sa následne dostávajú vyššie. Teda návštevníci najvyššie neuvidia nenávistný komentár, ale konštruktívny.zdôraznila. Inšpirovala ju skupina zo Švédska, kde už takéto niečo funguje. Slováci však projekt obohatili o aplikáciu a webovú stránku.Medzi ďalšie projekty, ktoré boli vybrané do finále, bol projekt Patroll, Konšpirátori.sk, argumentuj.sk od Ľudí proti rasizmu a Skutočná pravda, v ktorej autori chcú bojovať proti extrémizmu a vzdelávať aj prostredníctvom kvízu a zároveň finančne pomáhať cieľovej skupine.Do výzvy proti extrémizmu slovenského prezidenta sa prihlásili kreatívci, programátori, psychológovia či študenti, navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane, videá, hry a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu v spoločnosti. Členovia víťazného tímu budú súčasťou prezidentovej delegácie pri jednej zo zahraničných ciest, kde budú mať možnosť bližšie spoznať špičkové inovácie, výskum a startupy.