Víťazom prezidentských volieb v ČR sa stal Miloš Zeman

Miloš Zeman, Jiří Drahoš. Foto: combo TASR Miloš Zeman, Jiří Drahoš. Foto: combo TASR

M. Zeman označil výsledok volieb za svoje posledné politické víťazstvo

Na Slovensku dali Česi prednosť J. Drahošovi

Praha 27. januára (TASR) - Víťazom českých prezidentských volieb 2018 sa stal Miloš Zeman.Úradujúca hlava štátu porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26.-27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša a zvíťazila po piatich rokoch aj v historicky druhej priamej voľbe prezidenta ČR. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Miloša Zemana podporilo po sčítaní hlasov z 99,96 percenta volebných okrskov pri volebnej účasti 66,6 percenta 51,38 percenta (konkrétne 2.851.782) voličov, jeho vyzývateľovi Jiřímu Drahošovi odovzdalo svoj hlas 48,61 percenta (2.697.792) oprávnených občanov.Neúspešný vyzývateľ už verejne zagratuloval víťazovi volieb a poďakoval všetkým občanom za účasť a všetkým svojim stúpencom za podporu.Víťaz českých prezidentských volieb, doterajší prezident Miloš Zeman, označil v sobotu volebné výsledky za svoj "posledný" úspech tohto druhu."Toto, milí moji, je moje posledné politické víťazstvo. Za ním už nebude žiadna politická porážka. Ako dobre viete, prezident má vymedzené len dve funkčné obdobia, a ja rozhodne nemienim iniciovať zmenu ústavy," povedal Zeman, víťaz v boji o české prezidentské kreslo, v sobotu na tlačovej konferencii v Top Hoteli Praha.Zeman najprv daroval kytice svojej manželke Ivane a dcére. Následne poďakoval svojim voličom i ľuďom, ktorí dali hlas jeho protikandidátovi v druhom kole volieb Jiřímu Drahošovi: "Ďakujem tým pražským voličom, ktorí mi dali svoj hlas. O to viac ďakujem voličom vo všetkých ostatných krajoch, kde som zvíťazil."Zaspomínal si aj na obdobie spred piatich rokov: "Pred piatimi rokmi mi dôveru dalo 2,7 milióna ľudí, teraz to bolo 2,8 milióna voličov. Takže idem do ďalších piatich rokov s dôverou týchto občanov a verím, že takúto dôveru nesklamem."V druhom kole českých prezidentských volieb, ktoré sa konalo 26.-27. januára, malo 8,4 milióna oprávnených voličov možnosť rozhodnúť o tom, že na Pražskom hrade bude ďalej pokračovať úradujúci prezident Miloš Zeman. Zmenu, ktorú sľuboval Jiří Drahoš, bývalý šéf Akadémie vied ČR, si nezvolili.Znovuzvolený český prezident Miloš Zeman prisľúbil, že "bude pracovať tak, ako pracoval doteraz". Na tlačovej konferencii po oznámení jeho víťazstva v prezidentských voľbách uviedol, že sa "teší na ďalších päť rokov plného pracovného nasadenia"."Budem naďalej jazdiť medzi občanov, stretávať sa s nimi a počúvať ich názory," odkázal Zeman z Top Hotelu Praha.Ďalej sa venoval otázkam novinárov. Na otázku, čo bude v pozícii prezidenta ČR robiť inak, reagoval: "Chcel by som byť pokornejší, menej sebavedomý a otvorenejší voči ľuďom, ktorí majú iné názory, ako mám ja. Chcem byť aj menej arogantný. Chcem ale bojovať za to, čomu hovorím aktívne občianstvo. Presvedčil som sa, že nielen novinári, ale aj niektorí politici majú inteligenciu podstatne nižšiu, ako je inteligencia normálnych občanov, preto som za to, aby občania mohli rozhodovať nielen v referende, ale aj v priamej voľbe starostov či hajtmanov."Zeman je pripravený venovať súčasnému českému premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi viac času na zostavenie novej vlády. "Keďže som bol znovu zvolený, nevidím dôvod, prečo by som mal vydierať Babiša príliš krátkym termínom pre vymenovanie jeho vlády," vyhlásil.Tím spolupracovníkov sa znovuzvolený prezident meniť nehodlá, skôr by ho chcel odporučiť niektorým českým médiám.S účastníkmi tlačovej konferencie sa Zeman rozlúčil slovami: "Dovidenia o päť rokov."Občania Českej republiky, ktorí volili v druhom kole českých prezidentských volieb v Bratislave, výrazne preferovali Jiřího Drahoša. Z celkového počtu 747 odovzdaných platných hlasov získal 604. Jeho oponent, celkový víťaz volieb Miloš Zeman, dostal 143 hlasov."Priebeh volieb bol v piatok (26.1.) i v sobotu pokojný a plynulý. V porovnaní s prvým kolom bola volebná účasť výrazne väčšia,“ informoval TASR zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku Pavel Sladký. "Drvivá väčšina voličov prišla voliť na voličský preukaz," dodal.Aj v prvom kole prezidentských volieb (12. - 13.1.) zvíťazil v rámci zahraničného volebného okrsku v Bratislave protikandidát Miloša Zemana. Zo 419 odovzdaných platných hlasov v prvom kole získal Drahoš 194. Zemana, ktorý dostal 54 hlasov, vtedy predbehol aj Pavel Fischer so 68 hlasmi.Občania Česka, ktorí žijú na Slovensku, prípadne sa tu v čase volieb nachádzali, mohli na základe splnených podmienok (zápis vo zvláštnom zozname voličov, resp. voličský preukaz) voliť v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.osobitná spravodajkyňa TASR