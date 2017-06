Víťazom TP Cup sa stal tím s projektom, ktorý uľahčí skladovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júna (TASR) - Vymyslieť inteligentné riešenie, ktoré by uľahčilo skladovanie zásob vo väčšom sklade, bolo cieľom projektu s názvom SmartStore, ktorý zvíťazil v súťaži TP Cup 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Tím študentov s názvom Martians vymyslel riešenie, ktoré povie čo, kedy, koľko a aj kde uložiť, aby obchod ušetril čas a zákazníci nemuseli dlho čakať.Podľa autorov projektu veľakrát sa napríklad na e-shopoch stane, že si chce človek chce kúpiť tovar a ten už na sklade nie je.uviedol jeden z členov tímu Martin Šidlo. Autori projektu sa tak snažia aj minimalizovať priestory potrebné na sklad. Druhá časť projektu sa zaoberá samotným vybavovaním objednávok.Študenti FIIT STU v rámci predmetu tímový projekt pripravujú počas roka IT projekty, ktoré následne môžu prihlásiť do súťaže. Tento rok sa z 21 tímov do TP Cupu prihlásilo 13.priblížila dekanka fakulty Mária Bieliková. Ľudia z praxe sa podľa jej slov zúčastňujú na hodnotení projektov či mentorujú študentov.dodala Bieliková.