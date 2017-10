Víťazom Veľkej pardubickej je No Time to Lose s džokejom Kratochvílom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

127. Veľká pardubická (6900 m) - výsledky:



1. No Time to Lose, džokej Jan Kratochvíl, tréner Jozef Váňa st., stajňa DS Paragan

2. Urgent de Greagaine, džokej Felix de Giles, tréner Emmanuel Clayeux, stajňa Rasquier Arnaud

3. Delight My Fire, džokej Niklas Lovén, tréner Radim Bodlák, stajňa DS Pod Buchlovem



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 8. októbra (TASR) - Víťazom 127. ročníka Veľkej pardubickej steeplechase sa stal No Time to Lose s džokejom Janom Kratochvílom.Na mokrom teréne prišlo k viacerým pádom a odstúpeniam, no väčšina účastníkov sa držala v boji o víťazstvo. Dlho sa držal na čele s veľkým náskokom Urgent de Greagaine, ale na záverečnej rovinke nezachytil nástup No Time to Lose.povedal po víťazstve Kratochvíl.