Víťazom volieb v Česku je doterajší proruský prezident Miloš Zeman

Praha 27. januára (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Česku je doterajší proruský prezident Miloš Zeman, ktorý rozdeľuje českú spoločnosť. Americká tlačová agentúra Associated Press (AP) takto opísala víťazného kandidáta vo svojom komentári po zverejnení zatiaľ neúplných výsledkov piatkového a sobotňajšieho druhého kola českých volieb.pripomenula AP.AP pri tejto príležitosti pripomenula, že Zemandodala agentúra.Porazeného Zemanovho protikandidáta, bývalého riaditeľa českej Akadémie vied Jiřího Drahoša, označila AP za. Jeho kampaň bola podľa nej zameraná naAgentúra zároveň poukázala na sobotňajšie vyhlásenie Drahoša, že plánuje zostať v politike, čo však podrobnejšie nerozviedol.V podobnom duchu píše o Zemanovi a Drahošovi aj medzinárodná agentúra Reuters so sídlom v Londýne. Prezident Zeman (73) je podľa nej v Česku "poslednou výraznou postavou spomedzi aktívnych politikov z postkomunistického prechodného obdobia v 90. rokoch 20. storočia".uviedol Reuters s tým, že výsledky prezidentských volieb v Česku odrážajú rozpory medzi liberálmi a konzervatívcami, aké je možné pozorovať aj. Zemanovi vyčíta dobré vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pri súčasnom "vlažnom" prístupe k EÚ.citoval Reuters politického analytik Michaela Romancova. Ten opísal porazeného Drahoša naopak akokandidáta.uviedol ďalej Reuters.Víťazstvo Miloša Zemana v českých prezidentských voľbách rezonuje aj v iných zahraničných médiách.Nemecká tlačová agentúra DPA začína svoj materiál vetou, že prekvapenie sa vo voľbách nekonalo. Zeman tesne porazil svojho liberálneho vyzývateľa Drahoša kampaňou proti prisťahovalectvu. Proruský politik tak zostáva na ďalších päť rokov najvyšším predstaviteľom Česka, členskej krajiny NATO a EÚ.Podľa názoru DPA Zeman podnecoval v kampani strach občanov z hroziacej migračnej vlny a varoval ich sloganom Zastavte imigrantov a Drahoša pred politikou podobnou kultúre vítania v susednom Nemecku.Rakúska tlačová agentúra APA konštatuje, že muž s opatrnou chôdzou a palicou pôsobí síce ako chorý, avšak naďalej mu nechýba bystrosť. Bonmoty, vulgárne výrazy a urážky na adresu oponentov patria už roky k výbave prvého priamo zvoleného českého prezidenta. Tvrdšie slová volí prezident Česka v ostatnom čase aj v súvislosti s Európskou úniou. Osobne sa síce ešte stále označuje za "eurofederalistu" a nad Pražským hradom veje naďalej vlajka Európskej únie, jestvujú však témy, v ktorých je Zeman sotva v súlade s Bruselom, pripomenula APA. Jednou z nich je utečenecká politika. Český prezident označil utečeneckú krízu 2015 za "organizovanú inváziu" a integráciu moslimskej komunity za "prakticky nemožnú". Tŕňom v oku sú najvyššiemu českému predstaviteľovi aj sankcie EÚ voči Rusku, vďaka čomu je v Moskve vítaným politikom. Žiadne sankcie nikdy neboli účinné, ani tie americké voči Kube, pretože Castrovci zostali aj 60 rokov po revolúcii pri moci, pripomenula APA Zemanovu argumentáciu.Agentúra súčasne poukázala na to, že Zeman, ktorý kedysi preferoval zavedenie eura v Česku, je v súčasnosti zdržanlivejším v tejto otázke hovoriac o tom, že najskôr by EÚ mala urobiť poriadok a vylúčiť Grécko z eurozóny. APA tiež upozorňuje na podobnosť oboch častí "tandemu" Zeman-Babiš.O výsledku volieb a víťazstve úradujúceho prezidenta ČR podrobne informovala v sobotu ruská tlačová agentúra TASS, ktorá s odvolaním sa na kancelára Vratislava Mynářa priniesla aj správu o termíne inaugurácie staronového prezidenta na spoločnom zasadaní oboch komôr českého parlamentu 8. marca.Podrobné informácie o finiši kampane pred druhým kolom volieb hlavy českého štátu, ako aj o priebehu hlasovania priniesla aj ruská tlačová agentúra Interfax, ktorá si okrem iného všimla s odvolaním sa na britskú stanicu BBC aj výrok Miloša Zemana o absencii politických skúseností jeho vyzývateľa.Zemanovu podporu u vidieckeho obyvateľstva a v radoch sociálne slabších občanov vyzdvihla v povolebnom spravodajstve francúzska tlačová agentúra AFP. Politik, ktorého charakterizuje podľa nej populistická rétorika a tvrdý postoj proti utečencom, uspel v prezidentských voľbách v čaše politickej neistoty v krajine, keď vláda miliardára Andreja Babiša nezískala v polovici januára dôveru zákonodarcov.Ústrednú úlohu v kampani zohral prístup k utečencom, voči prijímaniu ktorých zastáva Miloš Zeman striktne odmietavý postoj. Jiří Drahoš, ktorý mal viac stúpencov v hlavnom meste krajiny Prahe, ďalších veľkých mestách a v radoch sociálne silnejších, je podľa AFP síce kritikom prerozdeľovania utečencov podľa kvót Európskej únie, avšak nechal sa počuť, že ČR by mohla prijať 2600 utečencov, ako to predpokladala Únia.Poľské médiá vrátane spravodajskej televízie TVN24 či tlačovej agentúry PAP venovali značnú pozornosť priebehu rozhodujúceho druhého kola českých prezidentských volieb, ktoré vnímali sťaby akýsi plebiscit o úradujúcom prezidentovi. Upozorňovali na výhrady voči obom kandidátom, ktorí postúpili do druhého kola, ako aj na ich silné stránky. V súlade s očakávaniami v Prahe informovali o pravdepodobne tesnom súboji, čo sa napokon aj potvrdilo.Menšiu pozornosť venovali priebehu českých prezidentských volieb v Maďarsku, kde sa väčšina elektronických médií a internetových serverov oprela o spravodajstvo tlačovej agentúry MTI. Tá priniesla základné údaje o oboch účastníkoch druhého kola, jeho priebehu, ako aj výsledku. MTI vyzdvihla, že zrejme nebolo náhodou, keď Zeman po vyhlásení výsledkov sebakriticky podčiarkol, že v počas výkonu ďalšieho mandátu by chcel byť pokornejší, menej sebavedomý a arogantný a chcel by prejaviť viac rešpektu voči názorom iných. V značnej časti českej spoločnosti zostáva znovuzvolený prezident prototypom "ľudového a plebejského politika".