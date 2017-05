Víťazom volieb v Severnom Porýní-Vestfálsku je Merkelovej CDU

Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 15. mája (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej zvíťazila v regionálnych voľbách, ktoré sa v nedeľu konali v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Podľa predbežných oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnili v noci na dnes, získala 33,0 percenta hlasov.Druhá skončila Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) so ziskom 31,2 percenta hlasov. Pre sociálnych demokratov ide o výraznú stratu takmer ôsmich percent oproti predošlým krajinským voľbám z roku 2012. Kresťanskí demokrati si naopak polepšili o takmer sedem percent. CDU tak tento rok zvíťazila v tretích krajinských voľbách po sebe, keď pred týždňom triumfovala v Šlezvicku-Holštajnsku a predtým v marci v Sársku.Do krajinského parlamentu (Landtag) v Düsseldorfe sa dostali ešte liberáli z FDP (12,6 percenta), pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD; 7,4 percenta) a zelení (6,4 percenta).Strane Ľavica sa so ziskom 4,9 percenta hlasov tesne neporadilo prekročiť päťpercentnú hranicu na vstup do Landtagu.Voličská účasť dosiahla 65,2 percenta (2012: 59,6 percenta).Krajinská premiérka Hannelore Kraftová ešte v reakcii na odhady z nedeľňajšieho večera oznámila, že odstupuje z funkcie podpredsedníčky SPD i z postu šéfky SPD v Severnom Porýní-Vestfálsku. SPD tam od roku 2012 tvorila koalíciu so zelenými. Zostavovanie novej vlády bude zložité, keďže FDP už vopred vylúčila koalíciu s SPD a zelenými, zelení zasa nechcú vládnuť s CDU a FDP a SPD odmietala spojenectvo so zelenými a Ľavicou. Realistickou alternatívou potom zostáva len veľká koalícia SPD a CDU, v ktorej víťazná strana, teda konzervatívci, zrejme obsadí post premiéra.K volebnej urne prišiel v nedeľu aj bývalý predseda Európskeho parlamentu a kancelársky kandidát SPD Martin Schulz, ktorý pochádza zo Severného Porýnia-Vestfálska a už roky sa venuje miestnej politike. Porážka SPD bude podľa analytikov znamenať veľký úder pre túto stranu a ešte viac oslabí tzv. Schulzov efekt, ako sa označuje prudký nárast preferencií sociálnych demokratov po januárovom zvolení Schulza do čela strany.Severné Porýnie-Vestfálsko, v ktorom žije vyše pätina obyvateľov Nemecka, je so svojimi priemyselnými centrami tradičnou baštou SPD. Za ostatných 50 rokov pochádzal krajinský premiér z radov CDU iba v rokoch 2005-2010. Nedeľňajšie hlasovanie bolo ďalším testom nálad voličov pred celoštátnymi voľbami, ktoré sa budú konať 24. septembra a Merkelová sa v nich bude snažiť získať štvrtý mandát po sebe.