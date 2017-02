Víťazom World Press Photo 2017 je táto fotografia

Neznámy strelec gestikuluje vedľa tela postreleného ruského veľvyslanca v Turecku Andreja Karlova v galérii 19. decembra 2016 v Ankare. Ruský veľvyslanec v Turecku Andrej Karlov, ktorého dnes postrelil neznámy útočník na výstave fotografií v Centre moderného umenia v Ankare, zraneniam podľahol. Foto: TASR/AP Neznámy strelec gestikuluje vedľa tela postreleného ruského veľvyslanca v Turecku Andreja Karlova v galérii 19. decembra 2016 v Ankare. Ruský veľvyslanec v Turecku Andrej Karlov, ktorého dnes postrelil neznámy útočník na výstave fotografií v Centre moderného umenia v Ankare, zraneniam podľahol. Foto: TASR/AP

Amsterdam 13. februára (TASR) - Za víťaza 60. ročníka World Press Photo vyhlásili dnes snímku zobrazujúcu tureckého policajta s pištoľou v ruke, ako stojí nad telom ruského veľvyslanca, ktorého práve smrteľne postrelil. Jej autorom je fotoreportér tlačovej agentúry AP Burhan Özbilici.Vybrali ju z 80.408 spravodajských fotografií, ktoré do prestížnej súťaže poslalo 5034 fotoreportérov zo 125 krajín. Porota udelila ceny v ôsmich kategóriách 45 fotoreportérom z 25 krajín.Özbiliciho víťazná fotografia bola súčasťou série, ktorú nazval Vražda v Turecku. Séria súčasne zvíťazila v kategórii spravodajských príbehov Spot News Stories.Predseda poroty Stuart Franklin označil snímku za "neuveriteľne výstižnú spravodajskú fotografiu". Podľa výkonnej šéfredaktorky AP Sally Buzbeeovej je táto snímka "výsledkom zručnosti a skúseností, rozvahy pod extrémnym nátlakom, oddanosti práci a citu pre úlohu, ktorými sa vyznačujú novinári AP na celom svete. "Sme nesmierne pyšní na jeho úspech."Özbilici stlačil spúšť tesne predtým a potom, ako policajt Mevlüt Mert Altintaš vytiahol zbraň a na fotografickej vernisáži v Ankare 19. decembra zastrelil veľvyslanca Andreja Karlova. Víťazná snímka zobrazuje páchateľa vraždy v obleku a s kravatou, so zbraňou v pravej ruke smerujúcou k zemi a so zdvihnutou ľavou rukou s ukazovákom smerujúcim hore. Tesne za ním leží na zemi telo veľvyslanca.Skúsený fotoreportér AP Burhan Özbilici povedal, že urobil iba to, čo sa naučil počas svojej 30-ročnej profesionálnej kariéry: "Okamžite som sa rozhodol robiť si svoju prácu."Víťazné fotografie pripomínajú hlavné spravodajské udalosti minulého roka - konflikty v Sýrii a Iraku, migračnú krízu, smrť dlhoročného kubánskeho vodcu Fidela Castra a olympijské hry v Riu de Janeiro. Medzi víťaznými sú aj snímky zachycujúce zničujúci vplyv ľudstva na prírodu - vrátane fotografie nosorožca uloveného pytliakmi s odrezaným rohom - či snímky korytnačky zachytenej, ako sa snaží plávať v zelenej rybárskej sieti.