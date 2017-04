Viva Musica! festival ponúkne viac ako 90 koncertov počas celého leta

Foto: Viva Musica! festival Foto: Viva Musica! festival

Bratislava 20. apríla (OTS) - Viva Musica! festival sa minulý rok rozrástol o projekt, sériu koncertov klasickej hudby pod korunami stromov v Sade Janka Kráľa, a sériu koncertov, v rámci ktorej sa predstavili najlepší študenti konzervatórií z celého Slovenska. Tento rok festival prichádza s ďalšou novinkou – projektom, ktorého cieľom je vrátiť do ulíc Bratislavy kvalitnú pouličnú hudbu. Do 15. apríla mohli hudobníci z celého Slovenska posielať svoje súťažné nahrávky, z ktorých odborná porota v zložení Ľubica Čekovská, Braňo Kostka a Matej Drlička vyberie v rámci verejného castingu dňa 28. apríla desať najlepších, ktorí získajú hudobné štipendium a v lete možnosť zahrať si v uliciach Bratislavy.Dlhodobým cieľom festivalu Viva Musica! je prinášať na Slovensko kvalitnú klasickú hudbu v podaní prvotriednych domácich a zahraničných umelcov, prezentovať klasiku inak s cieľom osloviť aj ľudí, ktorí sa možno doposiaľ k takejto hudbe nedostali, ale tiež vytvárať priestor pre mladé talenty, ktoré sa okrem už spomínaných projektov predstavia na konci leta aj v rámci záverečného koncertu festivalu v Sade Janka Kráľa v Bratislave.Ďalšími potvrdenými účinkujúcimi hlavnej koncertnej línie 13. ročníka medzinárodného letného hudobného festivalu Viva Musica! sú americká husľová virtuózka Sarah Chang a moravská speváčka a huslistka Iva Bittová. Obe sa predstavia v sprievode špičkového slovenského sláčikového kvarteta Mucha Quartet.Svetoznáma americká huslistka Sarah Chang debutovala už ako 8-ročná koncertom s Newyorskou filharmóniou, neskôr ako sólistka spolupracovala s Berlínskou filharmóniou, Viedenskou filharmóniou, Chicago Symphony, Boston Symphony, Pittsburgh Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra Tokyo a mnohými ďalšími svetovými orchestrami. Je držiteľkou viacerých prestížnych ocenení ako Gramophone Magazine Young Artist of the Year či Avery Fisher Prize, ale aj ceny Young Global Leader, ktorú jej udelilo World Economic Forum (WEF) za jej profesionálne úspechy, oddanosť spoločnosti a schopnosť formovať budúcnosť tohto sveta.Práve nahrávku tohto diela označil BBC Music Magazine za jej najlepšiu nahrávku vôbec. Sarah Chang hrá na husliach Guarneri del Gesù z roku 1717.Po piatich rokoch sa na festival Viva Musica! vracia moravská speváčka a huslistka Iva Bittová s pozoruhodným projektom Slovenské spevy v spolupráci s vynikajúcim slovenským sláčikovým kvartetom Mucha Quartet. Projekt Slovenské spevy tvorí výber nápevov z bohatej zbierky slovenských ľudových piesní významného hudobného skladateľa a etnomuzikológa Bélu Bartóka. Výber zostavil a pre Ivu Bittovú upravil renomovaný slovenský hudobný skladateľ Vladimír Godár s ktorým ju spája niekoľkoročná úspešná spolupráca (uvedenie Godárovho diela Mater s Ivou Bittovou a Solamente naturali patrilo v roku 2012 k najsilnejším momentom 8. ročníka Viva Musica! festivalu). Výber piesní je veľmi pestrý ako po náladovej, tak po rozsahovej stránke; v diele sa spája živelnosť ľudovej hudby s nevšedným interpretačným podaním Ivy Bittovej a sláčikového kvarteta. Upravené verzie piesní vyšli v roku 2016 aj na rovnomennom CD albume.Sláčikové kvartetosa venuje interpretácii hudby od obdobia vrcholného klasicizmu až po súčasnosť a tvoria ho Juraj Tomka (prvé husle), Jozef Ostrolucký (druhé husle), Veronika Prokešová (viola) a Pavol Mucha (violončelo). Kvarteto založili v roku 2003, ešte ako študenti bratislavského Konzervatória, a odvtedy pravidelne koncertujú na prestížnych koncertoch a festivaloch. Sú držiteľmi viacerých ocenení: na 21. ročníku medzinárodnej súťaže Leoša Janáčka v Brne získali prvú cenu za interpretáciu Janáčkovej skladby, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis vo Viedni, držiteľmi tretej ceny z medzinárodnej súťaže Gianni Bergamo Classic Music Awards v Lugane a prvej ceny na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe.V rámci Viva Musica! festivalu vystúpia tiež dvojnásobní držitelia Grammy, legendárni The King's Singers. Svetoznámy a cappella súbor príde do Bratislavy 7. júla 2017. Koncert sa uskutoční vo Veľkom evanjelickom kostole.