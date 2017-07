Viva Musica! festival prináša do Bratislavy Piano Gala

Festival Viva Musica! Foto: Viva Musica! Foto: Viva Musica!

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - To najlepšie z klasickej hudby na netradičných miestach, v netradičných kontextoch, v podaní špičkových umelcov ponúka 13. ročník Viva Musica! festivalu, ktorý sa v Bratislave koná do 26. augusta. Mestský hudobný festival, ktorý ponúka klasiku inak, pokračuje veľkolepým koncertom Piano Gala v podaní virtuózov slovenského klavírneho umenia. Osem klaviristov - Ladislav Fančovič, Daniel Buranovský, František Jánoška, Jakub Čižmarovič, Matej Arendárik, Peter Pažický, Martin Chudada, Jordana Palovičová sa predvedie pri štyroch klavírnych krídlach v piatok 14. júla v Starej tržnici. Okrem sólových skladieb tam zaznejú aj diela v úprave pre 16 rúk ako napríklad Ravelovo Bolero.Po piatich rokoch sa na festival vráti moravská speváčka a huslistka Iva Bittová s projektom Slovenské spevy v spolupráci so slovenským sláčikovým kvartetom Mucha Quartet. Projekt tvorí výber nápevov z bohatej zbierky slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka. Výber zostavil a pre Bittovú upravil hudobný skladateľ Vladimír Godár, s ktorým Bittová spolupracuje už dlhé roky.avizuje organizátor koncertu, na ktorom 21. júla vo Veľkom evanjelickom kostole zaznejú Slovenské spevy doplnené aj o diela z tvorby Leoša Janáčka a Eugena Suchoňa.Aj filmovým priaznivcom je určený projekt Zem spieva, ktorý 4. augusta v Istropolise uvedie slávnu filmovú poému Karola Plicku v sprievode symfonického orchestra. Film Zem spieva je prvým slovenským celovečerným zvukovým filmom, ktorý vznikol v roku 1933 na podnet Matice slovenskej za priamej podpory vtedajšieho prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka.uviedol pre TASR Matej Drlička, riaditeľ Viva Musica! festivalu. Približne hodinový dokument zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch, v obyčajach, v detských popevkoch i v hrách. Ide o umelecky komponovaný záznam ľudových tradícií, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. Filmový materiál sa stal podkladom pre vytvorenie hudby, ktorej autorom bol český hudobný skladateľ a dirigent František Škvor. Film obsahuje aj poetické medzititulky z pera básnika Jána Smreka.Vo svojej dobe sa táto snímka u domáceho publika nestretla s takým ohlasom, aký by si zaslúžila. Kvality filmu však už vtedy ocenili v zahraničí - za najlepšiu réžiu získal v roku 1934 ocenenie Zlatý pohár na 2. ročníku Bienále Benátky. Originálny negatív filmu zhorel pri požiari zlínskych filmových ateliérov v roku 1944. Zo zachovanej nekompletnej pozitívnej kópie boli v roku 1945 vyrobené dva double negatívy, v roku 1983 bol nahraný nový záznam pôvodnej hudby a do filmu bol zaradený pôvodný úvod so zábermi Prahy. Práve táto inovovaná verzia, označovaná ako Zem spieva 1983, bude v rámci festivalu Viva Musica! uvedená so živým sprievodom Orchestra a zboru Viva Musica! pod taktovkou Martina Leginusa.Viva Musica! ponúka počas celého leta celkovo 150 koncertov, 141 z nich sú bezplatné. Festival aj tento rok pokračuje s projektom Hudba v sade (všade). V Sade Janka Kráľa sú štyri koncertné pódia, na ktorých sa počas komorných open-air koncertov predstaví vyše tridsiatka sólistov a súborov.