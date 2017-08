Viva Musica!: V premiére odznie Vivaldi Recomposed by Max Richter

Viva Musica Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - V rámci 13. ročníka Viva Musica! festivalu sa v piatok 11. augusta v bratislavskej Starej tržnici predstaví Mari Samuelsen. Nórsku husľovú virtuózku si publikum vypočuje v slovenskej premiére diela Vivaldi Recomposed by Max Richter. Vivaldiho klasika Štyri ročné obdobia v spracovaní britsko-nemeckého hudobného skladateľa Maxa Richtera, ktorý patrí k významným predstaviteľom súčasnej hudby, zaznie v podaní Mari Samuelsen a festivalového orchestra.Richter vo svojej tvorbe spája vplyvy klasickej hudby a minimalizmu s prvkami elektronickej, alternatívnej populárnej hudby či nových médií. Jeho dielo je rozsiahle a okrem klasických foriem zahŕňa tiež scénickú a filmovú hudbu, hudbu k rôznym súčasným "performance" či multimediálnym inštaláciám. V Bratislave predstaví kompletnú "rekompozíciu" Vivaldiho Štyroch ročných období. Richter pracuje s pôvodným hudobným materiálom, ktorý ďalej spracováva s uplatnením jemu blízkych súčasných kompozičných techník. Dielo malo premiéru v roku 2012 v Londýne a jeho nahrávka bodovala v rámci iTunes Classical Chart v Anglicku, Nemecku i v USA.Mari Samuelsen, v ktorej interpretácii zaznie Vivaldi Recomposed by Max Richter v slovenskej premiére, patrí k najvýraznejším umeleckým zjavom svojej generácie. Jej nahrávka Vivaldiho Štyroch ročných období s Trondheim Soloists má na YouTube takmer 16 miliónov videní. Interpretka pravidelne koncertuje so svojím bratom, violončelistom Hakonom Samuelsenom, s ktorým zároveň pôsobí ako umelecká riaditeľka projektu Yellow Lounge Norway, nočného klubu zameraného na prezentáciu klasickej hudby v Osle.V roku 2014 spoločne vo svetovej premiére uviedli dielo Pas de Deux - dvojkoncert pre husle a violončelo oskarového amerického skladateľa Jamesa Hornera (autora hudby k filmom ako Titanic či Avatar) v sprievode Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod taktovkou V. Petrenka. Dielo napísané špeciálne pre duo Samuelsens zaznelo v lete 2016 aj v rámci koncertu v kalifornskom Hollywood Bowl v sprievode Los Angeles Philharmonic a vyšlo tiež na ich úspešnom debutovom albume.Mari Samuelsen koncertovala na prestížnych svetových pódiách ako Carnegie Hall, Theatre des Champs-Elysees v Paríži, v berlínskom Konzerthause, v pražskej Smetanovej sieni, v Concertgebouw v Amsterdame, v Moskve, Zürichu a ďalších mestách. Hrá na husliach G. B. Gudagnini z roku 1777. V rámci koncertu na festivale Viva Musica! uvedie v sprievode Orchestra Viva Musica! okrem diela Vivaldi Recomposed by Max Richter aj diela estónskeho skladateľa Arva Pärta a výber z tvorby súčasných škandinávskych skladateľov pod názvom Nordic Noir.