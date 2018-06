Vizitky účastníkov D-skupiny futbalových MS v Rusku

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Messi sníva o trofeji, bude mať poslednú šancu

ARGENTÍNA

rozloha: 2,780.403 km2

počet obyvateľov: 44 miliónov

riadiaci orgán: Argentínska futbalová asociácia (AFA)

rok založenia: 1893

web: www.afa.org.ar

dresy: Svetlomodro-bielo-čierne

prezývka národného tímu: "La Albiceleste" (Bielo-svetlomodrí)

účasti na MS: 17 x (s výnimkou rokov 1938, 1950, 1954, 1970)

najväčšie úspechy: 2 x majster sveta (1978 a 1986), 3 x vicemajster sveta (1930, 1990, 2014), 14 x majster Južnej Ameriky, 2 x olympijský víťaz (2004 a 2008)

postavenie v rebríčku FIFA (k 7. júnu 2018): 5. miesto

tréner: Jorge Sanpaoli (Arg.) (od mája 2017)

postup na MS: tretie miesto juhoamerickej kvalifikácie

najznámejší hráči: Lionel Messi (FC Barcelona), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain, Paulo Dybala (Juventus Turín), Angel di Maria (Paríž St. Germain)

Vatreni chcú uspieť v ťažkej D-skupine

CHORVÁTSKO

rozloha: 56.594 km2

počet obyvateľov: 4,154 milióna

riadiaci orgán: Chorvátsky futbalový zväz (CFF)

rok založenia: 1912

web: hns-cff.hr

dresy: červeno-bielo-modré

prezývky národného tímu: "Kockasti" (Štvorčekoví), "Vatreni" (Ohniví)

účasti na MS: 5 x (1998, 2002, 2006, 2014, 2018)

najväčšie úspechy: bronzový tím na MS 1998, 2 x štvrťfinalista na EURO (1996 a 2008)

postavenie v rebríčku FIFA (k 7. júnu 2018): 20. miesto

tréner: Zlatko Dalič (Chorv.) - od októbra 2017

postup na MS: v baráži cez Grécko

najznámejší hráči: Luka Modrič (Real Madrid), Mario Mandžukič (Juventus Turín), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Dejan Lovren (FC Liverpool), Ivan Perišič (Inter Miláno)



Nigéria si na šampionáte zahrá šiestykrát

NIGÉRIA

rozloha: 923.768 km2

počet obyvateľov: 186 miliónov

riadiaci orgán: Nigérijská futbalová federácia (NFF)

rok založenia: 1945

web: www.thenff.com

dresy: zeleno-biele

prezývka národného tímu: "Super Eagles" (Super orli)

účasti na MS: 6 x (1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018)

najväčšie úspechy: 3 x majster Afriky (1980, 1994, 2013), olympijský víťaz 1996 v Atlante, 2 x osemfinále na MS (1994 a 1998) postavenie v rebríčku FIFA (k 7. júnu 2018): 48. miesto

tréner: Gernot Rohr (Nem.) - od októbra 2017

postup na MS: víťaz B-skupiny v kvalifikácii africkej zóny

najznámejší hráči: John Obi Mikel (FC TEDA Tchien-ťin), Ahmed Musa (CSKA Moskva), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea Londýn), Alex Iwobi (Arsenal Londýn)



Islandský štvrťfinalista ME debutuje na MS

ISLAND

rozloha: 102.775 km2

počet obyvateľov: 350.710 tisíc

riadiaci orgán: Islandská futbalová asociácia (KSI)

rok založenia: 1947

web: www.ksi.is

dresy: modro-biele

prezývka národného tímu: "Our Boys" (naši chlapci)

účasti na MS: 1 x (2018)

najväčšie úspechy: 1 x štvrťfinále na ME (2018)

postavenie v rebríčku FIFA (k 7. júnu 2018): 22. miesto

tréner: Heimir Hallgrimsson (Isl.) - od júna 2016

postup na MS: víťaz I-skupiny kvalifikácie Európskej zóny

najznámejší hráči: Aron Gunnarsson (Cardiff City), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (FC Everton)



Bratislava 14. júna (TASR) - Prvý zápas D-skupiny na futbalových majstrovstvách sveta odohrajú proti sebe Argentína a Island 16. júna.Útočník FC Barcelona Lionel Messi bude mať v Rusku pravdepodobne poslednú možnosť dosiahnuť s futbalistami Argentínou na titul majstra sveta. "Albicelestes" sú s množstvom zvučných mien v nominácii tradične veľkí adepti na zisk trofeje.vyhlásil 5-násobný víťaz Zlatej lopty. Argentína odštartuje svoje účinkovanie na MS 16. júna v Moskve proti Islandu, v náročnej D-skupine nastúpi ešte proti Chorvátsku a Nigérii.Juhoameričania získali titul svetového šampióna v rokoch 1978 a 1986. Odvtedy sa dostali dvakrát do finále, no v rokoch 1990 a 2014 v oboch prípadoch nestačili na Nemecko.Chorvátski futbalisti na čele s kapitánom Lukom Modričom z Realu Madrid sa pokúsia v Rusku zopakovať tretie miesto z francúzskeho mundialu 1998. Následne sa prebojovali ešte na tri záverečné turnaje majstrovstiev sveta, no ani raz nepostúpili zo základnej skupiny.V D-skupine MS 2018 budú mať však zverenci trénera Zlatka Daliča náročnú úlohu, pretože nastúpia proti ťažkým súperom z Argentíny, Islandu a Nigérie.Lídrami Chorvátov by mali byť okrem Modriča ďalší skúsení hráči Ivan Rakitič, Dejan Lovren, Ivan Perišič či Mario Mandžukič. Do Ruska cestoval tiež Ante Rebič z Eintrachtu Frankfurt, ktorý rozhodol dvoma gólmi o triumfe 3:1 nad Bayernom Mníchov vo finále Nemeckého pohára.Nigérijskí futbaloví reprezentanti sa dokázali dvakrát prebojovať do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. "Super orli" pod vedením skúseného kapitána Johna Obiho Mikela sa pri svojej šiestej účasti na MS pokúsia postúpiť zo základnej D-skupiny v konkurencii Argentíny, Chorvátska a Islandu.Zverenci nemeckého trénera Gernota Rohra sa budú spoliehať najmä na svojich ofenzívnych hráčov Victora Mosesa, Alexa Iwobiho či Kelechiho Iheanacha, ktorí pôsobia v súčasnosti v anglickej Premier League.V generálke na mundial prehrali Afričania s Českom 0:1.Island je najmenšou krajinou v histórii, ktorá sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta vo futbale. V kádri trénera Heimira Hallgrimssona figuruje aj najväčšia hviezda tímu Gylfi Sigurdsson z anglického FC Everton, ktorý sa stihol zotaviť zo zranenia kolena.Severania sa pokúsia na MS 2018 nadviazať na úspešné EURO 2016 vo Francúzsku, kde v osemfinále zdolali Anglicko a až vo štvrťfinále ich vyradila domáca reprezentácia.V základnej D-skupine sa stretne s Argentínou, Nigériou a Chorvátskom.