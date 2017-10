Víziu MHD v Prievidzi a Bojniciach určuje plán dopravnej obslužnosti

Foto: prievidza.sk Foto: prievidza.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 2. októbra (TASR) - Zachovanie prepojenosti Prievidze a Bojníc, vyššia efektívnosť liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) či investície do zástavok a mobiliáru sú niektoré z odporúčaní plánu dopravnej obslužnosti. Strategický dokument z oblasti dopravy na nasledujúcich desať rokov v minimálnom variante s možnosťou budúcej zmeny schválili na svojom dnešnom rokovaní prievidzskí mestskí poslanci.Plán dopravnej obslužnosti je povinným dokumentom pre mesto v zmysle zákona o cestnej doprave. Jeho spracovateľom bol na základe verejnej súťaže tím zo Žilinskej univerzity v Žiline, pri jeho tvorbe sa opierali i o názor verejnosti, ktorý zisťovali prostredníctvom ankety.načrtol Jozef Gnap zo Žilinskej univerzity.Plán na roky 2019 až 2028 podľa neho spracoval tím najmä pre Prievidzu, ale vzhľadom na historické prepojenie a najmä na sídlo nemocnice v Bojniciach, odporúča zanechať spoločnú dopravu pre obe mestá s tým, že ak si Bojnice objednajú viac kilometrov na svojom území, budú ich financovať zo svojich zdrojov. Dokument počítal s prepojením MHD aj do Opatoviec nad Nitrou, to je však podľa jeho zostavovateľov vzhľadom na súčasnú vyťaženosť prímestskej dopravy neefektívne.Pozitíva nastavenia aktuálnej MHD prebrali spracovatelia do návrhu minimalistického variantu plánu, konkrétne išlo o trasovanie niektorých liniek, pri ďalších ich trasu menili.ozrejmil Gnap.Negatívom podľa neho je, že niektoré linky nemajú charakter MHD, niektoré časti mesta majú zlú dostupnosť zástavok, absentuje tu aj intervalový cestovný poriadok, pričom zostavovatelia v tejto súvislosti navrhli aj novú schému vedenia liniek.doplnil.Dokument tiež analyzuje cenu cestovného MHD. V tejto súvislosti z ankety verejnosti vyplýva, že skoro 40 % cestujúcich si je ochotných priplatiť za lístok, ak by sa zvýšila kvalita MHD. Spracovatelia tiež v pláne odporúčajú zmeniť systém výpočtu dofinancovania výkonu vo verejnom záujme, aby bol transparentný.dodal Gnap.Plán dopravnej obslužnosti je zároveň podkladom pre spomínanú súťaž na nového dopravcu MHD na roky 2019 až 2028, ktorú plánuje samospráva Prievidze vyhlásiť v dohľadnej dobe.Materiál budú schvaľovať na jednom zo svojich budúcich rokovaní ešte bojnickí mestskí poslanci.