Vklady v gréckych bankách vlani vzrástli prvýkrát od roku 2010

Atény 28. januára (TASR) - Vklady Grékov v domácich bankách vlani vzrástli prvýkrát od začiatku ťažkej finančnej krízy v roku 2010. Na konci roka 2017 ich objem dosiahol 126,35 miliardy eur, čo bolo približne o 5 miliárd eur viac než na konci roka 2016, uviedli grécke médiá s odvolaním sa na centrálnu banku.Návrat k normálu je však ešte stále dlhý, uviedol vo svojom komentári grécky rozhlas. Na začiatku roka 2015 mali vklady v gréckych bankách celkovú hodnotu vyše 160 miliárd eur. To znamená, že Gréci ešte stále schovávajú mnoho peňazí doma.Analytici predpokladajú, že pomalý návrat peňazí do bánk súvisí s tým, že už dlhší čas sa neobjavili turbulencie vo vzťahu medzi Aténami a veriteľmi. Premiér Alexis Tsipras neustále opakuje, že Grécko bude po skončení aktuálneho záchranného programu v auguste 2018 opäť stáť na vlastných nohách a bez väčších sporov s veriteľmi implementuje program.Vláda dúfa, že normalizácia ekonomickej situácie povzbudí Grékov, aby do bánk vrátili ešte viac peňazí. Minister financií Euklid Tsakalotos plánuje ďalšie otestovanie dôvery dlhopisového trhu. Ministerstvo financií údajne uvažuje o emisii dlhopisov v objeme 7 miliárd eur.