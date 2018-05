Vláda absolvuje výjazdové rokovania vo Vranove nad Topľou a Trebišove

Na ilustračnej snímke zľava podpredseda vlády SR pre nvestície a informatizáciu Richard Raši, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 3. mája (TASR) – Vláda premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) navštívi tento týždeň počas dvojdňového výjazdového rokovania opäť okresy východného Slovenska. Vo štvrtok (3.5.) ministri zavítajú do okresu Vranov nad Topľou (Prešovský kraj), v piatok (4.5.) budú rokovať v Trebišove (Košický kraj). Výjazdové rokovania vlády sa sústredia na informácie o realizácii akčných plánov, ktorých cieľom je podpora najmenej rozvinutých okresov (NRO).So šnúrou výjazdových rokovaní začala 26. februára 2018 vláda Roberta Fica (Smer-SD), v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vládny kabinet 4. apríla zavítal do okresu Sabinov v Prešovskom kraji, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese (Košický kraj).Vláda sa bude na svojej 102. schôdzi rokovať vo štvrtok 3. mája 2018 o 15.00 h v budove Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) sa má okresu Vranov nad Topľou uvoľniť suma 1 milión eur. Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou je do roku 2020 vytvoriť 2545 pracovných miest, k 31. marcu 2018 sa ich podľa vládneho materiálu vytvorilo 814.V budove Mestského kultúrneho strediska v Trebišove sa ministri stretnú na 103. schôdzi v piatok 4. mája 2018 o 10.00 h. Súčasťou vládneho materiálu je schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly VPS v sume 1 milióna eur na projekty z okresu Trebišov a na dva projekty cestnej infraštruktúry v celkovej výške 214.476 eur pre obce Chľaba a Radvaň nad Dunajom. Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov je do roku 2020 vytvoriť 1535 pracovných miest. K 24. aprílu 2018 sa ich podľa informatívneho vládneho materiálu vytvorilo 1339.