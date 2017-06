VLÁDA: Bezpečnosť Slovenska bola v roku 2016 zachovaná

Premiér Robert Fico Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Bratislava 28. júna (TASR) – V roku 2016 došlo k výraznému zhoršeniu bezpečnostnej situácie vo svete, čoho dôsledkom je zvýšené množstvo teroristických útokov, Európsku úniu nevynímajúc. Bezpečnosť v Slovenskej republike bola aj napriek negatívnym javom zachovaná činnosťou štátnych orgánov a opatreniami, ktoré prijala vláda. Konštatuje sa to v najnovšej Správe o bezpečnosti v SR za rok 2016, ktorú dnes schválila vláda.V európskom regióne, ktorý je kľúčový pre realizáciu bezpečnostných záujmov Slovenska, bolo bezpečnostné prostredie i vlani ovplyvňované najmä pretrvávajúcou nestabilitou na východnej a južnej periférii kontinentu - predovšetkým pokračujúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a v Sýrii, uvádza v správe predkladateľ, premiér Robert Fico (Smer-SD).Európu ovplyvňoval aj terorizmus a masová migrácia a pokračovalo dezinformačné pôsobenie na obyvateľstvo členských štátov NATO a EÚ z externého prostredia zameraného proti hodnotovému systému a demokratickému zriadeniu SR. Slovensko na hrozby primárne reagovalo aktualizáciou svojej bezpečnostnej politiky a prípravou základného strategického dokumentu v oblasti bezpečnosti štátu - Bezpečnostnej stratégie SR a prispievaním k strategickej adaptácii NATO a EÚ.Správa okrem zhodnotenia bezpečnostného prostredia Slovenska, a realizovaných opatrení navrhuje opatrenia pre najbližšie roky, zohľadňujúc trendy možného vývoja bezpečnostného prostredia. Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) by tak mal do konca tohto mesiaca vypracovať návrh Dlhodobého plánu výstavby a rozvoja Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 a po schválení začať jeho postupnú implementáciu.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) má do konca roku 2017 zabezpečiť podporu ďalšej prípravy a realizácie dvoch nových cezhraničných prepojení elektrizačných sústav Slovenska a Maďarska a tiež podporu realizácie prioritných plynárenských projektov. Predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico má zase do konca júna 2017 ustanoviť pracovnú skupinu na vypracovanie Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám.