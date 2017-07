Vláda bude pred letnou prestávkou riešiť zdravotnícke témy i šéfa ÚRSO

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 6. júla (TASR) – Poslednému stretnutiu vlády pred letnou prestávkou budú dominovať zdravotnícke témy. Ministri sa dnes bližšie pozrú na zvyšovanie poplatkov na urgentoch v nemocniciach, témou bude i nepovolené vyberanie úhrad, kde šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) hrozí niekoľkotisícovými sankciami. Venovať sa majú i zmene fungovania ambulantnej pohotovosti - pacientom má byť k dispozícii kratšie ako doteraz.Kabinet bude posudzovať aj zjednodušenie povinností pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Dnes sa malo hovoriť aj o oddlžovaní nemocníc, Drucker po minulotýždňovom odklade materiál na rokovanie v predstihu nepredložil. Podľa informácii TASR by tak ani nemal urobiť.Na urgente v nemocnici by mal pacient s kašľom po novom zaplatiť desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa zvýši z 1,99 na dve eurá, vyplýva z novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Úhrady sa nebudú týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.Vzniknúť má takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. V pevnej by mala povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 23.00 h, doplnková pohotovosť bude dobrovoľná, k dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase medzi 16.00 h a 23.00 h.Novela sa venuje aj nepovolenému vyberaniu poplatkov. Ten, kto bude napríklad chcieť vybrať poplatok za prednostné vyšetrenie, môže dostať pokutu v sume 17.000 eur. Vo fungovaní pracovnej zdravotnej služby chce rezort zdravotníctva znížiť finančné náklady zamestnávateľom. Tí by ju nemuseli zaobstarať trvalým zmluvným vzťahom pre svojich zamestnancov, vyplýva z novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.Za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mala vláda dnes vymenovať Ľubomíra Jahnátka, bývalého ministra hospodárstva aj pôdohospodárstva a v súčasnosti poslanca Národnej rady SR za vládny Smer-SD. Prvýkrát sa obsadzuje táto pozícia podľa nových pravidiel, predtým musel rozhodnutie kabinetu potvrdiť ešte prezident.Opozícia Jahnátkovi vyčíta práve jeho politické prepojenia, pre ktoré nemôže zastávať funkciu nezávisle. Tieto výhrady odmieta minister hospodárstva Peter Žiga aj premiér Robert Fico (obaja Smer-SD). Poukazujú na to, že Jahnátek je odborník, do funkcie ho nominovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a za najlepšieho zo štyroch prihlásených ho minulý týždeň označila výberová komisia ministerstva hospodárstva.Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) prichádza na vládu so zmenami v zákone o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Jeho cieľom je spresniť niektoré aspekty a doplniť kompetencie ministerstva školstva v tejto oblasti, upraviť možnosti uloženia kompenzačných opatrení pri uznávaní odbornej kvalifikácie, spresniť podmienky dočasného a príležitostného poskytovania služieb a upraviť výšky správnych poplatkov, ktoré s tým súvisia.