Vláda chce po výčinoch v Hamburgu zlepšiť výstroj policajtov

Na snímke nemeckí policajti zasahujú počas demonštrácie odporcov proti summitu predstaviteľov krajín skupiny G20 v nemeckom Hamburgu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg/Berlín 10. júla (TASR) - Nemecká spolková vláda mieni na výtržnosti, ktoré v uliciach Hamburgu sprevádzali tamojší summit predstaviteľov krajín G20, reagovať zvýšením počtu príslušníkov bezpečnostných zložiek a zlepšením ich výstroja.Ako uviedla dnes spolková kancelárka Angela Merkelová,Z obsahu spoločného volebného programu Merkelovej CDU a jej sesterskej strany CSU vyplýva, že strany únie by chceli zvýšiť súčasný početný stav o celkove 15.000 policajtov na spolkovej i krajinskej úrovni.Líder CSU, bavorský krajinský premiér Horst Seehofer je však ešte za výraznejšie zvýšenie.Spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere volal dnes aj po posúdení pripravenosti použiť násilie zo strany ľavicových radikálov. Páchateľov prirovnal k neonacistom a islamistickým teroristom. Podľa jeho slov sa nemecké mestá, či už Hamburg, Berlín alebo iné, nesmú stať útočiskom pre násilníkov. V prípade tých zo severonemeckého prístavného mesta očakáva prísne tresty, pričom dodal, že za vážne narúšanie verejného poriadku či rabovanie ráta nemecký trestný zákonník aj s niekoľkoročnými trestami väzenia.Prvý muž radnice v Hamburgu Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) odmietol hlasy volajúce po jeho rezignácii a vyzval na dôsledky pre ohlasovateľov demonštrácií, ktoré vyústili do násilností a výtržností. Šéf Úradu spolkovej kancelárky Peter Altmeier, ako aj Merkelovej vyzývateľ v blížiacich sa parlamentných voľbách, volebný líder SPD Martin Schulz sa hamburského starostu zastali, pričom druhý z nich hovoril o rysoch terorizmu, keď násilníci si mesto ako Hamburg vezmú za rukojemníka.Väčšinu z 51 obvinených, na ktorých uvalili vyšetrovaciu väzbu, tvoria mladí muži vo veku do 30 rokov. Popri nemeckých občanoch sú za mrežami aj občania Francúzska, Holandska, Rakúska, Ruska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.