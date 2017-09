Vláda chce pripraviť zákon na úpravu platov verejných zamestnancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Vláda sa chce v budúcom roku zaoberať návrhom zákona, ktorý by mal upraviť tabuľkové platy verejných zamestnancov. Uviedol to dnes minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) po rokovaní Koaličnej rady.Šéf rezortu financií upozornil, že vláda je viazaná memorandom podpísaným ešte minulý rok pri kolektívnom vyjednávaní, ktoré stanovuje valorizáciu platov štátnych a verejných zamestnancov.avizoval Kažimír.Nové tarifné platy vo verejnej sfére by sa podľa ministra financií mali začať uplatňovať v roku 2019.dodal Kažimír.Na problémy verejných zamestnancov s platmi upozorňujú nezaradení opoziční poslanci okolo Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála. Poslanci sú presvedčení, že štát dnes pri veľkej skupine vlastných zamestnancov nedodržiava Zákonník práce, nedodržiava tzv. minimálne mzdové nároky a ich tabuľkový plat je preto nižší ako minimálna mzda. Ide napríklad o opatrovateľov, kuchárky, školníkov, upratovačky, sanitárov a zdravotných asistentov.upozornil Kažimír.