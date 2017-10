Vláda ČR odkúpi areál bývalého koncentračného tábora za 450 mil. korún

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. októbra (TASR) - Za odkúpenie areálu ošipárne pri obci Lety, na ktorého mieste stál v období druhej svetovej vojny koncentračný tábor pre Rómov, zaplatí vláda ČR 450 miliónov korún (17,6 milióna eur). Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.V odkúpenom areáli by mal stáť pomník obetiam rómskeho holocaustu. Odkúpenie areálu kabinet premiéra Bohuslava Sobotku schválil už v auguste, avšak cenu odtajnil až teraz.Zmluva o odkúpení areálu od súkromnej spoločnosti AGPI bude podľa českého ministra kultúry Daniela Hermana (KDU-ČSL) zverejnená v najbližšom čase. Po podpise zmluvy sa začne útlmová fáza, aby bolo 13 hál, v ktorých sa nachádza približne 13.000 ošípaných, prázdnych.Zariadenie v Letoch bolo sprevádzkované v auguste 1940 ako takzvaný trestný pracovný tábor. Podobné zariadenie existovalo v Hodoníne pri Kunštáte.V januári 1942 sa oba tábory zmenili na zberné, v auguste boli na oboch miestach zriadené koncentračné tábory. Odvtedy do mája 1943 prešlo táborom v Letoch 1308 Rómov, a to mužov, žien i detí, 327 z nich v ňom zahynulo a vyše 500 bolo prevezených do nacistického vyhladzovacieho tábora v Auschwitz-Birkenau v okupovanom Poľsku.Z koncentračných táborov sa nevrátilo asi 600 rómskych väzňov. Podľa odhadov bolo nacistami zavraždených 90 percent českých Rómov.