Vláda ČR schválila plán výstavby vysokorýchlostných železničných tratí

Praha 22. mája (TASR) - Plán výstavby vysokorýchlostných železničných tratí schválila dnes v Prahe česká vláda. Podľa slov ministra dopravy ČR Dana Ťoka si projekt siete rýchlodráh, ktoré spoja českú železničnú sieť so susednými štátmi vrátane Slovenska, vyžiada náklady do výške 650 miliárd Kč (24,53 miliardy eur). Informovali o tom tamojšie elektronické médiá.Cieľovými krajinami nových tratí bude popri Nemecku, Poľsku a Rakúsku aj SR. Trať z Berlína a Drážďan bude cez Prahu, Brno a Břeclav pokračovať alternatívne smerom na Viedeň, respektíve na Bratislavu. Ďalšie predpokladané trate by mali spojiť Brno a poľské Katovice či Prahu a poľské mesto Vroclav. V prvej fáze by malo vzniknúť prepojenie Berlín - Drážďany - Praha, v ďalšej prepojenie Praha - Brno s alternatívnym pokračovaním smerom na Břeclav a Ostravu.Termín začiatku výstavby tratí, na ktorých by mali premávať vlakové súpravy rýchlosťou viac ako 300 kilometrov za hodinu, zatiaľ nie je známy.Český minister dopravy dúfa, že sa vďaka legislatívnym zmenám podarí urýchliť prípravu realizácie projektu, ktorého príprava by podľa súčasnej legislatívy trvala 10-15 rokov.