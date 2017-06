Vláda dnes posúdi balík zmien vo financovaní škôl

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Vo financovaní škôl dôjde k zmenám. Dotknú sa mzdového normatívu, poskytovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy, dôjsť má aj k zníženiu administratívnej záťaže na školách.Novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s takýmto obsahom dnes predloží na rokovanie vlády minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Kabinet sa novelou zaoberal začiatkom mája, rokovanie o nej však prerušil. Plavčan ešte musel hovoriť s rezortom financií o peniazoch pre niektoré z opatrení.Ministri posúdia aj účasť slovenských športovcov na zimných olympijských hrách a zimných paralympijských hrách v juhokórejskom Pchjongčchangu, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Slovensko by mala vyjsť na 2.079.600 eur. Olympijský výbor predpokladá, že slovenskí športovci budú mať zastúpenie v 10 športových odvetviach, výprava by mala mať cca 60 športovcov a približne rovnaký počet členov ich sprievodu.Na svete je program osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018. Vláde ho predstaví národný koordinátor pre prípravu osláv Vladimír Valovič.Obe krajiny si pripomenú 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho pod názvom Pražská jar a 100. výročie vzniku Československej republiky a zároveň konca prvej svetovej vojny. Pri ich príležitosti sa uskutoční rad podujatí. Ministri posúdia ich program a rozpočet.Košická firma Minebea Slovakia, s.r.o., žiada od štátu investičnú pomoc takmer 20 miliónov eur na vybudovanie nového podniku priemyselnej výroby a na vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Košice. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý tiež prerokuje kabinet.konštatuje v materiáli MH SR.V minulom roku bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 387,98 milióna eur, z toho z národných zdrojov 196,73 milióna eur a zo zdrojov EÚ vo výške 191,25 milióna eur. Vyplýva to zo správy Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorú tiež prerokuje vládny kabinet. Celková výška štátnej pomoci sa podľa materiálu v roku 2016 medziročne znížila o 55,10 milióna eur alebo 12,44 percenta. Podiel poskytnutej štátnej pomoci z hrubého domáceho produktu (HDP) predstavoval 0,48 percenta.