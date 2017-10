Vláda dnes prerokuje návrh rozpočtu aj minimálnu mzdu na budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Bratislava 11. októbra (TASR) - Deficit verejných financií klesne v budúcom roku po prvýkrát pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku sa má znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, o ktorom dnes bude rokovať vláda. Prerokuje aj rozpočty viacerých inštitúcií ako Sociálna poisťovňa, Exportno-importná banka alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.Sociálna poisťovňa (SP) má dostať budúci rok od štátu zdroje v objeme 255,4 milióna eur. V roku 2019 by mal transfer zo štátneho rozpočtu dosiahnuť 117,7 milióna eur a v roku 2020 by mala poisťovňa hospodáriť už bez finančnej výpomoci od štátu.Eximbanka predpokladá z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov v roku 2018 dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 410.000 eur, pri celkových prevádzkových výnosoch 11,24 milióna eur.Príjmy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by v budúcom roku mali byť vyššie. K dispozícii bude mať sumu v približnej výške 48 miliónov eur, čo je oproti roku 2017 viac o asi 4,5 milióna eur. Výdavky majú dosiahnuť 20,5 milióna eur.Ministri by mali dnes rozhodnúť aj o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Podľa návrhu ministerstva práce má minimálny plat od budúceho roka vzrásť zo súčasných 435 eur na 480 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 10,34 %. Minimálna hodinová mzda zamestnancov dosiahne 2,759 eura.