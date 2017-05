Vláda dnes vypočuje kandidátov na predsedu ÚVO

Na snímke poslanci NR SR počas schôdze. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 24. mája (TASR) - Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude prvým bodom programu dnešného rokovania vlády. Podujatie je prístupné pre verejnosť aj médiá.Kabinet by mal následne rozhodnúť o jedinom kandidátovi, ktorého navrhne na zvolenie parlamentu. O post šéfa ÚVO sa uchádzajú jeho súčasná predsedníčka Zita Táborská, právnik na tomto úrade Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry. Päťročné funkčné obdobie Táborskej končí v júni.Pokuty za neplatné alebo chýbajúce emisné či technické kontroly sa znížia. Zároveň sa liberalizuje trh so sieťou staníc technických a emisných kontrol. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy a predkladá ho na dnešné rokovanie vlády.V súčasnosti prevládajúca forma rozpočtových a príspevkových organizácii nie je pre výskum a vývoj z dlhodobého hľadiska vhodná. Tvrdí to minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS), ktorý preto navrhuje pre oblasť výskumu a vývoja novú právnu formu - verejnú výskumnú inštitúciu s právnou subjektivitou a vlastným majetkom. Návrh zákona už mala vláda na stole v septembri 2016, odvtedy v ňom pribudlo niekoľko zmien. Podľa rezortu školstva najmä v poistkách ohľadom prioritného majetku, v zložení správnej rady a dozornej rady, v legislatívno-technických úpravách a v zmene rozhodujúcich dátumov.Slovensko upraví rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Ministri dnes posúdia návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014. Jej cieľom je uľahčiť spoluprácu členských štátov pri získavaní dôkazov v trestnom konaní pre skutok, ktorý je trestným činom podľa práva dotknutého členského štátu EÚ a zjednotiť mechanizmus získavania takých dôkazov.Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) prichádza zase na dnešnú vládu s novelou zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. Tá zapracúva požiadavky na zmeny v národnom registri znečisťovania vyplývajúce z praxe. Od prijatia zákona v roku 2004 došlo totiž k zmenám v procese nahlasovania údajov zo strany prevádzkovateľov, ako aj zo strany organizácií, ktoré nahlasujú a spolupracujú na národnom registri znečisťovania.