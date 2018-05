Vláda miliónom eur podporila 61 projektov v obciach okresu V. Krtíš

Na snímke v pozadí zľava minister životného prostredia László Sólymos, štátny tajomník ministerstva financií SR Radko Kuruc, predseda vlády Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového rokovania vlády vo Veľkom Krtíši 31. mája 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Krtíš 31. mája (TASR) - Po okresoch Lučenec a Poltár schválila vláda SR na štvrtkovom zasadaní vo Veľkom Krtíši jeden milión eur ako účelovú dotáciu aj pre tento okres. Peniaze sú určené na 61 projektov tamojších obcí, cirkví a občianskych združení.Ako uviedol na tlačovej konferencii po zasadaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), prostriedky poputujú najmä na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, kde smeruje 270.000 eur, zvyšok ide predovšetkým na obnovu obecných úradov a kultúrnych domov, ale aj verejných osvetlení či obecných rozhlasov. Poskytnuté sumy sú v rozmedzí od 3000 do 60.000 eur.Ako premiér ďalej konštatoval, za uplynulé dva roky pritieklo do okresu aj asi 12 miliónov eur z eurofondov. Peniaze dostali najmä poľnohospodárske podniky a farmy, ale značná časť bola nasmerovaná aj do rozvoja cestnej infraštruktúry.Cieľom akčného plánu, ktorý pre okres Veľký Krtíš schválila vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v septembri 2016, bolo vytvoriť do roku 2020 celkom 822 pracovných miest. K 30. aprílu 2018 sa ich podarilo vytvoriť 551. Nezamestnanosť v okrese pri tom zaznamenala od konca roku 2015 výrazný pokles, a to zhruba o desať percent na súčasných 8,32 percenta.Ešte pred samotným zasadaním vlády sa ministri zišli na rokovaní so starostami okresu. Podľa Pellegriniho zástupcovia samospráv označili za jednu z najväčších bŕzd pri ich práci zákon o verejnom obstarávaní, ktorý im pre nízke limity neumožňuje rýchlo riešiť problémy, ktoré vyžadujú okamžitú nápravu. Vláda si už avizovanou zmenou tohto zákona sľubuje aj rýchlejšiu podporu regionálneho zamestnávania.pripomenul premiér.