Vláda môže prevziať lokality s environmentálnou záťažou

Archívna snímka. Na snímke zľava podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico počas zasadania vlády. Foto: FOTO TASR – Dano Veselský Foto: FOTO TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Päť lokalít, ktoré predstavujú environmentálnu záťaž prevezme štát, ktorý by sa mal postarať o ich odstránenie s využitím eurofondov. Pod ministerstvo životného prostredia prejdú lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. Rozhodovať o tom dnes bude vláda.Ministerstvo obrany získa lokalitu v Jamníku (kasárne Mokraď). V operačnom programe Kvalita životného prostredia je na riešenie environmentálnych záťaží vyčlenených celkom 180 miliónov eur. Koľko z toho pôjde na vyššie spomenuté lokality bude podľa envirorezortu závisieť od rozsahu ich znečistenia a výberu sanačných metód.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) prevezme 12. septembra funkciu predsedu 72. Valného zhromaždenia (VZ) OSN. V tejto súvislosti do New Yorku odcestuje 18. septembra slovenská delegácia vedená prezidentom SR Andrejom Kiskom, jej účasť na VZ dnes bude schvaľovať vláda. V delegácii bude aj štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok, stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku Michal Mlynár, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a podnikatelia.Z dôvodu vyššieho ako očakávaného ekonomického rastu sa celkový objem eurofondov na roky 2014 až 2020 pre Slovensko zníži o 68,8 milióna eur v troch operačných programoch. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) pôjde o zníženie o 17,43 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý na rokovanie vlády predkladá minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia, teda zisk pred zdanením vo výške 50,4 milióna eur. Rok predtým poľnohospodársky sektor zaznamenal zisk 36,8 milióna eur. Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2016, ktorú dnes tiež prerokuje kabinet.Agrorezort na vládu predkladá aj Správu o lesnom hospodárstve v SR za rok 2016. Podľa nej tržby a výnosy lesného hospodárstva Slovenska vlani dosiahli výšku 508,26 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak vzrástli o 3,4 %.